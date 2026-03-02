📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

De wedstrijd tussen Sporting Charleroi en Club Brugge kreeg een beslissende wending na een zware tackle op Christos Tzolis. In de kleedkamer toonde de Griek na afloop hoe zijn been eraan toe was. En dat zag er niet fraai uit.

Charleroi leek lange tijd op weg naar een stuntzege. De ploeg van Hans Cornelis stond sinds de 35e minuut op voorsprong en had de match onder controle. Tot het uur, wanneer alles kantelde.

Kevin Van Den Kerkhof ging met twee voeten vooruit in op Tzolis langs de zijlijn. Scheidsrechter Verbeke aarzelde niet en trok meteen rood voor de rechtsachter van de thuisploeg. Een logische beslissing na de gevaarlijke tussenkomst.

🤕 | De toestand van het been van Chrístos Tzólis na de tackle van Kévin Van Den Kerkhof. 🏥👀 #CHACLU



Tzolis kon de partij uiteindelijk uitspelen, maar in de kleedkamer werd duidelijk hoeveel geluk hij had gehad. Op beelden was een grote rode afdruk over de lengte van zijn been te zien. Het had veel erger kunnen aflopen voor de Brugse flankaanvaller.

Hans Vanaken begreep niet wat Van Den Kerkhof bezielde

Aanvoerder Hans Vanaken had weinig begrip voor de overtreding. “Dit soort tackle hoort niet thuis op een voetbalveld. Ik zal zo’n gebaar nooit begrijpen”, reageerde hij scherp.



Vanaken gaf ook toe dat de uitsluiting cruciaal was voor het verdere verloop van de match. “Er gebeurde niet veel en Charleroi stond voor. Zonder die rode kaart winnen we deze wedstrijd misschien niet. Maar voor Christos had het vooral veel slechter kunnen aflopen.”