Charleroi woedend op arbitrage: "Geen rechtvaardigheid" en "Ik vraag zelfs niet meer om duiding"
De frustratie was groot bij Sporting Charleroi na de 1-2-nederlaag tegen Club Brugge. In de honderdste minuut slikten de Zebra's nog de beslissende treffer, diep in blessuretijd. Woede en ongeloof overheersten na het laatste fluitsignaal.

Aanvaller Aurélien Scheidler spaarde zijn woorden niet voor de camera’s van DAZN. “Er is geen rechtvaardigheid in het Belgische voetbal. Het is niet de eerste keer dat dit hier gebeurt. Ze willen Charleroi duidelijk niet in de Jupiler Pro League.”

Volgens Scheidler was de maat vol. “Vandaag is het gewoon te veel: we krijgen een lichte penalty tegen en de scheidsrechter fluit veel te laat af. Hier worden te veel strafschoppen gefloten tegen ons.” De Fransman vond bovendien dat zijn ploeg de betere was. “Wij waren beter dan Club Brugge. Er zat opnieuw dynamiek in onze ploeg.”

Spelers en staf van Charleroi vol ongeloof over scheidsrechters

Ook coach Hans Cornelis toonde zich bijzonder scherp voor de arbitrage. “Ik ben trots op mijn spelers, maar ik voel me vooral boos. Het is zo onduidelijk wat we allemaal gezien hebben vandaag en die schuld ligt bij de scheidsrechter.”

Cornelis kon zich vinden in de rode kaart voor Van Den Kerkhof, maar niet in de strafschop die volgde. “Die penalty is veel te licht. Voor het tweede doelpunt van Brugge wordt er ook een fout gemaakt op Patrick Pflücke en daar wordt niet ingegrepen.”

Lees ook... Club Brugge doet gouden zaak op het veld van Charleroi na doelpunt in het absolute slot
De trainer besloot met een zucht. “Het is gewoon altijd hetzelfde. Ik vraag niet meer om duiding, want we krijgen toch altijd dezelfde uitleg. Ik deel de frustratie van mijn spelers.” 

