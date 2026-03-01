Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf

Begin maart begint in China opnieuw de Super League. Dat zal er toch eentje zijn onder een bijzonder gesternte, want heel wat ploegen hebben ondertussen al een paar stevige straffen gekregen die teruggaan naar het verleden.

Op zes maart worden de eerste wedstrijden gespeeld in de Chinese Super League en gaan we op zoek naar een opvolger voor kampioen Shanghai Port, die vorig jaar de stadsgenoten van Shanghai Shenhua klopten voor de titel met twee punten.

Chinese competitie wordt iets heel bijzonder dit seizoen

Vorig seizoen zagen we onder meer Frank Acheampong bij Henan, Uros Spajic en Michael Ngadeu bij Beijong Guoan en Didier Lamkel Ze bij Qingdao Hainiu – ex-spelers van RSC Anderlecht, Antwerp en KAA Gent die het mooie weer maakten als buitenlandse spelers in de Super League.

Ook Franko Andrijasevic speelde in de Chinese competitie. Rest de vraag wat er in de Super League van 2026 zal gaan gebeuren, want er hangen veel straffen als een zwaard van Damocles boven de verschillende teams.

Zeven punten krijgen een 'voorsprong' door in regel te zijn

Zeven van de zestien clubs beginnen het seizoen met nul punten … en dat is een ferme bonus. Kampioen Shanghai Port van zijn kant moet namelijk beginnen met een achterstand van vijf punten die ze hebben gekregen voor overtredingen op de ethiek van de sport.



Ook Beijing Guoan, Wuhan Three Towns, Zhejiang, Henan, Shandong Taishan, Qingao Hainiu, Shanghai Shenhua en Tianjin Jinmen Tiger krijgen allen een straf tussen de vijf en de tien punten. Dat scheelt dus toch wel meteen een slok op de borrel.