Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"

Lorenz Lomme
Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"
Foto: © photonews

Napoli pakte gisteren de volle buit op het veld van Hellas Verona. De Napolitanen mochten daarbij een kaarsje branden voor Romelu Lukaku, die in de extra tijd de winnende treffer maakte. Coach Antonio Conte was achteraf heel blij voor zijn spits.

Lukaku miste een groot deel van dit seizoen door een hamstringblessure en werd de laatste weken maar mondjesmaat gebracht door Antonio Conte. De Italiaan sprak op zijn persconferentie uitvoerig over onze landgenoot.

"Ik ben erg blij voor Romelu", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws. "We zijn maar al te goed op de hoogte van zijn zware blessure. Hij moest een specifiek proces doorlopen. En hij is nog altijd niet 100% fit, maar we kunnen hem wel al gebruiken in situaties als deze waar we aanwezig moeten zijn in de rechthoek."

Conte denkt aan het WK

"Daar is Romelu dominant. En daar maakt hij het verschil", weet Conte. "Ik weet hoe hard hij afziet, omdat hij Napoli niet kan helpen. Ik weet dat hij ook mij zo graag zou helpen, we hebben een hechte band."

De Italiaan denkt ook aan de Rode Duivels. "Hij zet wel stappen vooruit en ik probeer hem zo goed mogelijk te benutten. Zoals vandaag. Deze goal moet hem vertrouwen geven. Het WK komt eraan, en ik wil dat hij en Kevin De Bruyne daar kunnen spelen."

Lukaku moet op het WK opnieuw een van de voortrekkers worden van de Duivels, samen met De Bruyne. Als zij hun niveau halen, dan mogen de Duivels dromen van een mooi parcours.

