Twijfel is groot: speelt Iran straks op het WK tegen België?

Na de aanval van de VS op Iran lijkt het niet duidelijk of Iran wel zal deelnemen aan het WK in de VS, Canada en Mexico.

Over drie maanden is het eindelijk zover: het WK voetbal staat dan voor de deur, een hoogdag voor iedere voetbalfan. De Rode Duivels dromen niet meer van de trofee, maar hopen wel zo ver mogelijk te geraken.

Groepswedstrijd tegen Iran

De groepsfase overleven mag in ieder geval geen probleem zijn. Rudi Garcia neemt het met België op tegen Egypte, Nieuw-Zeeland en Iran. Al is het nog onzeker of die laatste daadwerkelijk zal deelnemen.

"Grote twijfels"

Door de aanvallen op Iran door Israël en het WK-gastland VS is het onduidelijk of de Iraanse spelers deze zomer naar de VS kunnen reizen. Volgens Sporza hebben “meerdere waarnemers daar grote twijfels bij.”

Het is voorlopig wachten op een statement van Iran, de VS of FIFA. In het geval dat Iran niet deelneemt aan het WK, zoekt FIFA een vervangend land om hun plaats in te nemen.

Denemarken stuntte als vervanger



Op het EK van 1992 in Zweden gebeurde iets vergelijkbaars. Toen werd Joegoslavië uitgesloten door de oorlogen in het land en vervangen door Denemarken. Denemarken won toen zelfs verrassend het toernooi.