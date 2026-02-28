Twijfel is groot: speelt Iran straks op het WK tegen België?

Twijfel is groot: speelt Iran straks op het WK tegen België?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de aanval van de VS op Iran lijkt het niet duidelijk of Iran wel zal deelnemen aan het WK in de VS, Canada en Mexico.

Over drie maanden is het eindelijk zover: het WK voetbal staat dan voor de deur, een hoogdag voor iedere voetbalfan. De Rode Duivels dromen niet meer van de trofee, maar hopen wel zo ver mogelijk te geraken.

Groepswedstrijd tegen Iran

De groepsfase overleven mag in ieder geval geen probleem zijn. Rudi Garcia neemt het met België op tegen Egypte, Nieuw-Zeeland en Iran. Al is het nog onzeker of die laatste daadwerkelijk zal deelnemen.

"Grote twijfels"

Door de aanvallen op Iran door Israël en het WK-gastland VS is het onduidelijk of de Iraanse spelers deze zomer naar de VS kunnen reizen. Volgens Sporza hebben “meerdere waarnemers daar grote twijfels bij.”

Het is voorlopig wachten op een statement van Iran, de VS of FIFA. In het geval dat Iran niet deelneemt aan het WK, zoekt FIFA een vervangend land om hun plaats in te nemen.

Denemarken stuntte als vervanger


Op het EK van 1992 in Zweden gebeurde iets vergelijkbaars. Toen werd Joegoslavië uitgesloten door de oorlogen in het land en vervangen door Denemarken. Denemarken won toen zelfs verrassend het toernooi.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Iran

Meer nieuws

LIVE: Mechelen met voorsprong de rust in! Live

LIVE: Mechelen met voorsprong de rust in!

16:53
Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK

Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK

17:00
Zal Rudi Garcia hem eindelijk oproepen? "Hij wordt in België onderschat en verdient een selectie"

Zal Rudi Garcia hem eindelijk oproepen? "Hij wordt in België onderschat en verdient een selectie"

16:00
2
Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

16:30
1
Heeft Loïs Openda nog een toekomst bij Juventus?

Heeft Loïs Openda nog een toekomst bij Juventus?

15:00
Ruben Van Gucht reageert stevig op niet-selectie voor WK in USA: "Nooit negatieve feedback" De derde helft

Ruben Van Gucht reageert stevig op niet-selectie voor WK in USA: "Nooit negatieve feedback"

10:30
6
Buitenlandse interesse in Kos Karetsas blijft groeien, nieuwe topclub klopt aan de deur

Buitenlandse interesse in Kos Karetsas blijft groeien, nieuwe topclub klopt aan de deur

14:30
Vijf extra schorsingen na racismerel met Vinicius Junior

Vijf extra schorsingen na racismerel met Vinicius Junior

14:00
1
Vincent Euvrard legt de vinger op de wonde na gelijkspel tegen La Louvière: "Dat is niet goed genoeg"

Vincent Euvrard legt de vinger op de wonde na gelijkspel tegen La Louvière: "Dat is niet goed genoeg"

13:30
🎥 Geniaal doelpunt zorgt voor zege voor Edward Still en Watford

🎥 Geniaal doelpunt zorgt voor zege voor Edward Still en Watford

13:00
LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

12:35
Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde"

Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde"

11:20
3
Hoogspanning? Vincent Kompany voorzichtig voorafgaand aan Der Klassiker

Hoogspanning? Vincent Kompany voorzichtig voorafgaand aan Der Klassiker

12:30
Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

12:00
1
LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek

LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek

11:30
Hoe is het nu met Wouter Vandenhaute?

Hoe is het nu met Wouter Vandenhaute?

11:40
9
Basisdebuut levert meteen punt op tegen Standard: reactie spreekt boekdelen

Basisdebuut levert meteen punt op tegen Standard: reactie spreekt boekdelen

11:00
Liggen Anderlecht én Antwerp op de loer voor STVV-revelatie?

Liggen Anderlecht én Antwerp op de loer voor STVV-revelatie?

10:00
1
Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"

Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"

08:20
Club Brugge mag dromen van jaartje extra met topspeler, maar loopt miljoenen mis

Club Brugge mag dromen van jaartje extra met topspeler, maar loopt miljoenen mis

09:40
4
De alleszeggende statistiek voor Standard? 2 op 12 tegen de ploegen uit de Relegation Play-offs

De alleszeggende statistiek voor Standard? 2 op 12 tegen de ploegen uit de Relegation Play-offs

09:20
1
DONE DEAL: Duitse topclub haalt verdediger weg bij KRC Genk

DONE DEAL: Duitse topclub haalt verdediger weg bij KRC Genk

09:00
Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt

Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt

08:40
1
Filip Joos en Franky Van der Elst over strijd om top-6: "Niemand daartoe capabel"

Filip Joos en Franky Van der Elst over strijd om top-6: "Niemand daartoe capabel"

08:00
Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig

Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig

07:30
1
'Union-killer mogelijk voor meer dan 85 miljoen over de toonbank in de Premier League'

'Union-killer mogelijk voor meer dan 85 miljoen over de toonbank in de Premier League'

07:00
Pijnlijk! Dit astronomische bedrag dreigt Manchester United te moeten betalen na ontslag Amorim

Pijnlijk! Dit astronomische bedrag dreigt Manchester United te moeten betalen na ontslag Amorim

06:30
De beslissing bij Anderlecht lijkt gevallen (afhankelijk van vanavond): zo gaan ze het trainersdossier aanpakken

De beslissing bij Anderlecht lijkt gevallen (afhankelijk van vanavond): zo gaan ze het trainersdossier aanpakken

06:00
2
Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

22:43
KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"

KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"

23:00
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden

22:30
4
"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie

"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

21:00
"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland

"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland

21:40
2
Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

21:20
3
'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

21:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Thoma888 Thoma888 over Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren felrops felrops over Zal Rudi Garcia hem eindelijk oproepen? "Hij wordt in België onderschat en verdient een selectie" Pegel Pegel over Ruben Van Gucht reageert stevig op niet-selectie voor WK in USA: "Nooit negatieve feedback" patje teppers patje teppers over KV Mechelen - Zulte Waregem: - Dirk ie Dirk ie over Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde" zimbo zimbo over Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons" Piereke. Piereke. over Antwerp - STVV: - Nelvafrel Nelvafrel over Vijf extra schorsingen na racismerel met Vinicius Junior Vlaanderen Vlaanderen over Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved