Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt

Zondag nemen KRC Genk en KAA Gent het tegen elkaar op in een levensbelangrijk duel in de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs. De supporters van de Buffalo's houden hun hart al vast, gezien de arbitrage die is van de wedstrijd in de Beker van België tegen RSC Anderlecht.

KAA Gent wil met een goed resultaat uit Genk vertrekken zondag en zal daartoe op zijn best moeten zijn. Dat beseffen de spelers én de coach ook maar al te goed. Maar ondertussen zal er dus ook gekeken worden naar de arbitrage.

Nicolas Laforge is de scheidsrechter in Genk - Gent

Die is dezelfde als in de wedstrijd tussen Anderlecht en KAA Gent in de Beker van België. En in het Lotto Park ging het toen helemaal mis. Rik De Mil keek ook op de fiche en beseft dan ook wie er de scheidsrechter van dienst is.

"Ja, ik heb gekeken naar wie de refs zijn. Het zijn dezelfde als in de bekerwedstrijd in Anderlecht. Goed: iedereen weet dat er toen een serieuze fout gebeurd is, en dat heeft pijn gedaan", aldus de coach van de Buffalo's.

Olie op het vuur gooien heeft geen zin volgens Rik De Mil

"Ik ben ervan overtuigd dat die wedstrijd anders afloopt als die fout niet zou voorvallen, maar de ref is daar ook niet geholpen door de VAR. Je moet bepaalde zaken gewoon achter je neerleggen, want de scheids heeft al getoond dat hij goede wedstrijden heeft gefloten."

"Dat verwacht ik ook tegen Genk en ik ben er ook van overtuigd dat het dit weekend ook zal gebeuren. Het blijft in het achterhoofd dat het niet mocht gebeuren, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Laforge heeft ervaring genoeg en iedereen maakt fouten. Wij maakten er ook veel tegen Cercle Brugge. Olie op het vuur gooien heeft geen zin."