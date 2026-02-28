Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig
Wat we donderdag al schreven, werd vrijdag door Jérémy Taravel bevestigd: César Huerta is nog niet terug bij Anderlecht en dat zal waarschijnlijk nog een tijdje duren. De vraag is zelfs of hij dit seizoen nog in actie komt.

Huerta viel eind oktober vorig jaar uit met een pubalgie en werd daar ook aan geopereerd. Vier maanden later is er nog steeds geen sprake van een terugkeer en die zal nog weken of zelfs langer op zich laten wachten.

"We zullen onze tijd moeten nemen met Huerta", knikte Taravel toen we er hem naar vroegen. "Het is een gecompliceerde blessure en hij is zeker nog niet klaar. De play-offs? We hopen erop."

De kans is reëel dat César Huerta dit seizoen niet meer in actie komt

Heel overtuigt dat hij er in de play-offs zal staan, zijn ze bij Anderlecht dus niet. De kans op hervallen als hij te vroeg terug komt, is dan ook reëel.

Mogelijk mikt men voor de 25-jarige Mexicaan al op volgend seizoen. Op dit moment kijkt Taravel ook naar de Futures om de flank te versterken tegen de play-offs.

In ieder geval mag er niet te veel gebeuren in de huidige kern met de flankspelers. Bertaccini speelt momenteel op links, Degreef op rechts en als enige vervanger zit Kanaté op de bank.

Volg Anderlecht - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

