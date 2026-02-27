Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

Royal Antwerp FC zal stevig uit de hoek moeten komen als het zich nog wil plaatsen voor Play-Off 1. De Great Old zal drie punten moeten pakken tegen STVV na een mindere periode. Joseph Oosting blikt vooruit.

Antwerp pakte in zijn laatste zes competitiewedstrijden amper drie punten en werd tussendoor ook nog eens uitgeschakeld in de beker door RSC Anderlecht. Tegen STVV moet het beter. Antwerp zal in die wedstrijd met retroshirts aantreden om het 145-jarige bestaan van de club te vieren.

"Ik hou van nostalgie en traditie", zegt Joseph Oosting daarover bij Het Nieuwsblad. "Hier in de regio mogen we trots zijn op de oudste club van België. Op momenten als deze staan we graag stil bij ons rijke verleden. En dan snel weer op naar de toekomst."

Met vallen en opstaan

In die toekomst wacht zaterdag STVV, de club die Oosting trof in zijn debuut voor Antwerp. Dat was toen het begin van een goede reeks na een mindere periode. Ook nu moet Oosting Antwerp uit een dal loodsen. "Dal? Geef het een naam...", zegt hij. "Als je louter naar de cijfers kijkt, klopt dat. Het is een beetje scorebordjournalistiek, maar het zijn wel de keiharde feiten."

"In bepaalde wedstrijden – niet álle – hebben we goed gevoetbald en het publiek vermaakt", merkt hij op. "Alleen gaat het met vallen en opstaan. We weten waar we vandaan komen (de voorlaatste plaats, red.). Dat benadruk ik elke keer."

Lees ook... "Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans›

De kloof tussen Antwerp en de zesde plaats is momenteel zes punten. De Great Old moet echter ook achterom kijken, richting de playdowns. Alles is zo nog mogelijk op de laatste vier speeldagen.