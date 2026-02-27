Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Standard ontvangt vrijdag RAAL La Louvière voor een Waalse derby mét inzet. De Luikenaars moéten winnen om de kansen op play-off 1 intact te houden. Pierre François kijkt echter verder dan alleen maar dit seizoen.

Terwijl Standard dit seizoen de top-6 en de Champions' Play-offs wil halen, wordt ook al gedacht aan de toekomst op Sclessin. Daarbij hoort mogelijk ook een overname, die er tot op heden niet is - al wordt er wel nog steeds aan gewerkt.

Pierre François spreekt over de toekomst van Standard

"Ik denk dat het het beste zou zijn om een ​​gesprek met Giacomo Angelini aan te vragen om het te bespreken wanneer het juiste moment daar is, maar hij zal daar nu niet mee instemmen, omdat in zo'n delicate procedure geldt: hoe minder erover gezegd wordt, hoe beter."

"Maar we blijven hoopvol, want we weten dat niemand zomaar de sleutels van het huis zal komen ophalen zonder eerst alle nodige hordes te nemen en grondige controles te ondergaan. We willen niet opnieuw in dezelfde valkuilen trappen."

Nog geen overname van Standard

Duidelijke woorden van Pierre François zijn het in La Dernière Heure. Hij wil nog niet te veel voor zijn beurt praten over een mogelijke overname van Standard. Daarover wordt ondertussen toch al een tijdje gesproken en onderhandeld.

De komende weken of maanden komt er misschien meer nieuws. Elk jaar goed blijven presteren is natuurlijk ook goed voor de waarde van de club. In die hoedanigheid worden de komende vier wedstrijden ook al belangrijk.

Volg Standard - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

