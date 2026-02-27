Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog

Racing Genk houdt de Belgische eer hoog in Europa. Na een spannende verlenging tegen Dinamo Zagreb plaatsten de Limburgers zich voor de achtste finales van de Europa League. Daarmee blijven ze de enige Belgische ploeg actief in Europa.

De kwalificatie is belangrijk voor de Belgische coëfficiënt. Dankzij Genk kan ons land punten scoren die de verdeling van Europese tickets in de komende jaren beïnvloeden. België hoopt zo het gat met landen als Portugal en Nederland te verkleinen.

Concreet leverde de overwinning in Zagreb en de kwalificatie Genk al 0,2 punten op voor het gelijkspel, 0,4 punten voor de overwinning en nog eens 0,2 punten voor de plaats in de laatste zestien. Een opsteker voor het Belgische voetbal.

Met nog één deelnemer in de Conference League heeft Nederland minder kansen om punten te scoren, terwijl Portugal dankzij meerdere teams nog goed kan profiteren. Virtueel springt België zelfs comfortabel over Nederland richting het seizoen 2026-2027.

Genk verdiende al 12,5 miljoen euro aan de Europa League

Financieel draait het voor Genk al op grote bedragen. De startpremie was 4,31 miljoen euro, terwijl de League Phase vijf overwinningen en een gelijkspel opleverde voor een totaal van 4,66 miljoen euro. De kwalificatie tegen Zagreb voegt daar nog 2,35 miljoen euro aan toe, plus 1,18 miljoen euro uit televisiegelden en de UEFA-ranking.

Alles samen heeft Genk na de play-offs al ongeveer 12,5 miljoen euro verdiend. Extra inkomsten kunnen nog volgen bij een kwartfinale, halve finale of finaleplaats, evenals bonussen voor deelname aan de Europese Supercup en eventueel de Champions League.