Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

Bij FCV Dender EH is het stilaan vijf voor twaalf. Als ze zich nog willen redden zonder barrages te willen spelen, dan moeten ze toch wel al een stevige kloof dichten op La Louvière en de rest. Dit weekend moet dan ook worden gewonnen.

FCV Dender EH heeft nog maximaal twaalf wedstrijden om zich te redden in de Jupiler Pro League. Het ontsloeg op woensdag zijn coach Hayk Milkon en gaat nu voor de ultieme redding met Yannick Ferrera aan het roer.

Dender heeft werk aan de winkel

Het team staat laatste en de Relegation Play-offs ontlopen is quasi onmogelijk. Daarna krijgen ze nog zes speeldagen om de laatste plaats alsnog te vermijden - de kloof is momenteel acht punten met La Louvière. In het slechtste geval is er nog een barrage tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.

Toch blijven ze erin geloven bij Dender. Zo ook Bryan Goncalves, die zich in Het Laatste Nieuws hoopvol heeft uitgelaten - te beginnen met het nakende duel van dit weekend tegen Cercle Brugge, een andere ploeg uit de laatste vier.

Bryan Goncalves gelooft in redding met Dender

"Je kan moeilijk dertig spelers de deur wijzen. De slechte gang van zaken is zeker niet alleen de fout van Hayk Milkon. Wij zijn als spelers samen met hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten. Wij maakten het niet waar op het veld en begingen te veel fouten."



"Het geloof in de kwaliteiten van onze ploeg blijft voor mij groot. Er zijn, met de play-downs inbegrepen, nog heel veel punten te verdienen. We kunnen de inhaalrace op La Louvière nog altijd tot een goed einde brengen, te beginnen met een goed resultaat op Cercle", aldus Goncalves.