Ex-jeugdspeler hoopt op terugkeer naar Anderlecht: "Kijk naar Marco Kana"

Ex-jeugdspeler hoopt op terugkeer naar Anderlecht: "Kijk naar Marco Kana"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Amando Lapage, momenteel speler bij Westerlo, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn lange periode bij Anderlecht. Al vanaf zijn zevende was hij verbonden aan Neerpede en bracht hij dertien seizoenen door bij de club.

Zijn doorbraak naar het eerste elftal volgde in 2023, met zijn debuutminuten in oktober 2024 tijdens de Beker tegen Tubize. Toch zou zijn tijd bij de Mauves relatief kort zijn. "De club stelde voor om mijn contract met vijf jaar te verlengen, maar ik had het gevoel dat er geen duidelijk sportief plan voor mij bestond" vertelt Lapage bij de RTBF.

“Ik dacht dat ik een correcte prestatie had geleverd tegen Club Brugge, maar niemand bij Anderlecht, noch Brian Riemer, noch Olivier Renard, gaf mij feedback. In feite stelde men voor dat ik nog zes maanden in tweede klasse zou spelen… en daarna zouden we zien.”

Transfer naar Westerlo was nodig voor de carrière van Lapage

Toen de kans bij Westerlo zich aandiende, aarzelde hij niet. “Ook al speelde ik hier in één jaar nog maar een vijftiental wedstrijden, ik voel dat ik beter ben geworden. Ik ben gegroeid als speler en als persoon. Ik verliet mijn vertrouwde omgeving bij Anderlecht, waar ik iedereen kende van U10 tot eerste ploeg, om hier op eigen benen te staan.”

Het afscheid van Anderlecht was emotioneel zwaar voor Lapage. “De dag dat ik mijn locker leegmaakte, was moeilijk. Je voelt alsof je een plek verlaat waar je zo gelukkig bent geweest en een groot deel van je jeugd achterlaat. Het idee dat je misschien nooit meer terugkomt, weegt zwaar.”

Lapage droomt van een terugkeer naar Anderlecht

Toch heeft hij geen spijt van zijn beslissing. “Het was nodig voor mijn carrière en tot op heden heb ik daar geen enkel moment spijt van. Anderlecht blijft de ploeg van mijn hart. Ik volg nog altijd alle wedstrijden en hoop altijd op een overwinning voor de Mauves. Het mauve zit in mijn bloed.”

Lapage droomt nog van een terugkeer naar zijn jeugdclub. “In mijn hoofd koester ik nog altijd de droom om terug te keren en een vaste waarde te worden bij Anderlecht. Niemand kan het verleden herschrijven, maar kijk naar het verhaal van Marco Kana: een uitzonderlijke speler die aanvankelijk niet speelde en toch terugkwam door hard werk. Wie weet wat er zou gebeurd zijn als ik gebleven was? Dat zal niemand ooit kunnen beantwoorden.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Westerlo
Amando Lapage

Meer nieuws

Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

12:40
Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

13:00
Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

12:30
Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

12:20
Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

11:40
Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

12:00
Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

11:20
3
Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

10:30
Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

09:30
1
Waarom Jérémy Taravel hoofdcoach van Anderlecht moet blijven: "Ik kreeg er kippenvel van"

Waarom Jérémy Taravel hoofdcoach van Anderlecht moet blijven: "Ik kreeg er kippenvel van"

07:20
Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog

Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog

10:00
2
STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

08:40
1
Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

09:00
Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels"

Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels"

08:20
7
Patrick Goots maakt opvallende vergelijking tussen STVV en... kampioenenploeg van lang geleden

Patrick Goots maakt opvallende vergelijking tussen STVV en... kampioenenploeg van lang geleden

07:40
🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht

🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht

08:00
5
Standard-directeur komt met een héél duidelijk statement: "Play-offs? Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed, maar..."

Standard-directeur komt met een héél duidelijk statement: "Play-offs? Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed, maar..."

07:00
2
Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"

Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"

06:30
46
Byran Heynen eerlijk na knotsgekke Europese avond in Genk: "Gevoel dat ik drie keer gestorven was op het veld"

Byran Heynen eerlijk na knotsgekke Europese avond in Genk: "Gevoel dat ik drie keer gestorven was op het veld"

06:15
1
Zenuwslopende Europese thriller in Genk met waanzinnige blunder, heel vuile rode kaart en verlengingen

Zenuwslopende Europese thriller in Genk met waanzinnige blunder, heel vuile rode kaart en verlengingen

23:31
RECONSTRUCTIE: Dévy Rigaux legt haarfijn uit hoe de onverwachte transfer van Kaye Furo tot stand is gekomen

RECONSTRUCTIE: Dévy Rigaux legt haarfijn uit hoe de onverwachte transfer van Kaye Furo tot stand is gekomen

23:00
4
'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'

'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'

17:40
Moet Lammens zich zorgen maken? 'Deze doelman komt deze zomer terug én wil zijn plaats onder de lat heroveren bij Manchester United'

Moet Lammens zich zorgen maken? 'Deze doelman komt deze zomer terug én wil zijn plaats onder de lat heroveren bij Manchester United'

22:30
4
OFFICIEEL: PSV beloont Belgisch supertalent met nieuw contract én vaste plaats bij A-kern

OFFICIEEL: PSV beloont Belgisch supertalent met nieuw contract én vaste plaats bij A-kern

22:00
Pierre François leeft vol vuur toe naar derby: "Standard is hét boegbeeld van het Waalse voetbal"

Pierre François leeft vol vuur toe naar derby: "Standard is hét boegbeeld van het Waalse voetbal"

21:00
2
Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

21:40
1
Da's andere koek dan Westerlo... "Bij ons zouden die duels vier strafschoppen opleveren"

Da's andere koek dan Westerlo... "Bij ons zouden die duels vier strafschoppen opleveren"

19:10
Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

16:30
8
'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'

'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'

21:20
2
Courtois doet weer monden openvallen dankzij... zijn ouders: beste ter wereld?

Courtois doet weer monden openvallen dankzij... zijn ouders: beste ter wereld?

20:40
De geruchtenmolen mag stoppen met draaien: 'De nieuwe bondscoach van Frankrijk is gekend'

De geruchtenmolen mag stoppen met draaien: 'De nieuwe bondscoach van Frankrijk is gekend'

20:20
Verrassing van formaat: 'Penders speelt volgend seizoen in Premier League, maar... niét bij Chelsea'

Verrassing van formaat: 'Penders speelt volgend seizoen in Premier League, maar... niét bij Chelsea'

20:00
Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

19:40
2
'Red Bull geeft Jürgen Klopp zijn C4 en daar gaat Real Madrid meteen van profiteren'

'Red Bull geeft Jürgen Klopp zijn C4 en daar gaat Real Madrid meteen van profiteren'

19:20
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk in de Europa League: spelers hebben duidelijke voorkeur Reactie

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk in de Europa League: spelers hebben duidelijke voorkeur

00:41
1
Twee (of drie?) Belgische teams rechtstreeks in de Champions League volgend jaar? Er zijn nog kansen!

Twee (of drie?) Belgische teams rechtstreeks in de Champions League volgend jaar? Er zijn nog kansen!

19:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 20:45 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Costa4U Costa4U over Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt" pief pief over Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde" Andreas2962 Andreas2962 over Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels" Andreas2962 Andreas2962 over Standard-directeur komt met een héél duidelijk statement: "Play-offs? Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed, maar..." Auxarmes RSCL Auxarmes RSCL over Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben" Walter Baseggio Walter Baseggio over Pierre François leeft vol vuur toe naar derby: "Standard is hét boegbeeld van het Waalse voetbal" FELIX25 FELIX25 over 'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis' FELIX25 FELIX25 over RECONSTRUCTIE: Dévy Rigaux legt haarfijn uit hoe de onverwachte transfer van Kaye Furo tot stand is gekomen FELIX25 FELIX25 over Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge' Didierke31 Didierke31 over 🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved