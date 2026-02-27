Ex-jeugdspeler hoopt op terugkeer naar Anderlecht: "Kijk naar Marco Kana"

Amando Lapage, momenteel speler bij Westerlo, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn lange periode bij Anderlecht. Al vanaf zijn zevende was hij verbonden aan Neerpede en bracht hij dertien seizoenen door bij de club.

Zijn doorbraak naar het eerste elftal volgde in 2023, met zijn debuutminuten in oktober 2024 tijdens de Beker tegen Tubize. Toch zou zijn tijd bij de Mauves relatief kort zijn. "De club stelde voor om mijn contract met vijf jaar te verlengen, maar ik had het gevoel dat er geen duidelijk sportief plan voor mij bestond" vertelt Lapage bij de RTBF.

“Ik dacht dat ik een correcte prestatie had geleverd tegen Club Brugge, maar niemand bij Anderlecht, noch Brian Riemer, noch Olivier Renard, gaf mij feedback. In feite stelde men voor dat ik nog zes maanden in tweede klasse zou spelen… en daarna zouden we zien.”

Transfer naar Westerlo was nodig voor de carrière van Lapage

Toen de kans bij Westerlo zich aandiende, aarzelde hij niet. “Ook al speelde ik hier in één jaar nog maar een vijftiental wedstrijden, ik voel dat ik beter ben geworden. Ik ben gegroeid als speler en als persoon. Ik verliet mijn vertrouwde omgeving bij Anderlecht, waar ik iedereen kende van U10 tot eerste ploeg, om hier op eigen benen te staan.”

Het afscheid van Anderlecht was emotioneel zwaar voor Lapage. “De dag dat ik mijn locker leegmaakte, was moeilijk. Je voelt alsof je een plek verlaat waar je zo gelukkig bent geweest en een groot deel van je jeugd achterlaat. Het idee dat je misschien nooit meer terugkomt, weegt zwaar.”

Lapage droomt van een terugkeer naar Anderlecht

Toch heeft hij geen spijt van zijn beslissing. “Het was nodig voor mijn carrière en tot op heden heb ik daar geen enkel moment spijt van. Anderlecht blijft de ploeg van mijn hart. Ik volg nog altijd alle wedstrijden en hoop altijd op een overwinning voor de Mauves. Het mauve zit in mijn bloed.”





Lapage droomt nog van een terugkeer naar zijn jeugdclub. “In mijn hoofd koester ik nog altijd de droom om terug te keren en een vaste waarde te worden bij Anderlecht. Niemand kan het verleden herschrijven, maar kijk naar het verhaal van Marco Kana: een uitzonderlijke speler die aanvankelijk niet speelde en toch terugkwam door hard werk. Wie weet wat er zou gebeurd zijn als ik gebleven was? Dat zal niemand ooit kunnen beantwoorden.”