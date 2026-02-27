KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

Manuel Gonzalez
6 reacties
KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League
Foto: © photonews

In het Zwitserse Nyon werd om 13 uur geloot voor de 1/8e finales van de Europa League. En eigenlijk ook voor het vervolg van de tweede Europese competitie. Iedereen kent nu zijn weg naar de finale, en er zijn uiteraard kleppers bij. En Genk?

Onder meer KRC Genk wist zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League, door op donderdagavond na verlengingen tegen Dinamo Zagreb door te gaan. En dus was de vraag tegen wie ze zouden uitkomen.

KRC Genk neemt het op tegen Freiburg

Dimitri De Condé had graag AS Roma gekregen in de volgende ronde, maar ze moeten het opnemen tegen Freiburg. Genk speelt in de eerste wedstrijd in eigen huis, daarna spelen ze de terugwedstrijd in Duitsland half maart.

Als de Limburgers voorbij Freiburg zouden raken, dan komen ze in de kwartfinales uit tegen absoluut topreekshoofd Lyon of Celta de Vigo - de Limburgers zouden ook dan sowieso de eerste wedstrijd in eigen huis spelen.

Kwartfinale tegen Lyon als absolute topwedstrijd?

Bologna speelt een Italiaans duel tegen AS Roma, met Lille - Aston Villa is er nog een absolute clash te vinden in de achtste finales. Het treffen tussen Nottingham Forest en Midtjylland is een leuke vreemde eend in de bijt.

De achtste finales worden gespeeld op 12 en 19 maart. De finale is voorzien op 20 mei in Turkije in het stadion van Besiktas. Alle teams kennen hun weg naar die mogelijke finale en we zetten het graag even op een rijtje: 

Ferencvaros - Braga
Panathinaikos - Real Betis

Genk - Freiburg
Celta de Vigo - Lyon

Stuttgart - Porto
Nottingham Forest - Midtjylland

Bologna - Roma
Lille - Aston Villa
 

KRC Genk
Lyon

