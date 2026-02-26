De geruchtenmolen mag stoppen met draaien: 'De nieuwe bondscoach van Frankrijk is gekend'

De geruchtenmolen mag stoppen met draaien: 'De nieuwe bondscoach van Frankrijk is gekend'
Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De geruchtenmolen mag (eindelijk) stoppen met draaien. Al is de officiële communicatie niet voor meteen.

Zinedine Zidane wordt al jarenlang in verband gebracht met de ambt van Frans bondscoach. De Franse voetbalbond weigerde echter om Didier Deschamps aan de kant te schuiven.

Al is laatstgenoemde nu echt aan zijn laatste maanden bezig als selectieheer van Les Bleus. Het WK van komende zomer wordt het laatste toernooi met Deschamps aan het Franse roer.

Wie wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk?

De Franse media bevestigen één voor één: Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zijn opdracht zal starten na het WK van komende zomer.

Ook qua officiële communicatie moet er vroeger niets verwacht worden. Het contract van Deschamps loopt tot en met de trip naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Om de rust te bewaren zal er dan ook niet vroeger gecommuniceerd worden.

Géén verandering van plannen bij Franse wereldtitel


Minstens even belangrijk: ook Deschamps gaf aan dat het tijd is om nieuwe avonturen te beleven. Zelfs bij een nieuwe wereldtitel zal er niets aan bovenstaand plan veranderen.
 

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

