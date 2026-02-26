Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

KRG Genk stond vorige week al met anderhalf been in de volgende ronde van de Europa League, maar wil er vanavond nog vol voor gaan en Dinamo Zagreb nog eens verslaan. Maar toch... Hoe mooi het allemaal is in Europa, de match tegen KAA Gent van zondag wordt nog veel belangrijker.

Het Europese blazoen oppoetsen, nog wat extra inkomsten meegraaien, de spelers hun marktwaarde opschroeven door ze op het Europese toneel te laten schitteren, de Belgische coëfficiënt opkrikken... Genk heeft wel nog heel wat om voor te spelen vanavond. Het is ook niet zo dat de Kroaten zich gewillig naar de slachtbank gaan laten leiden.

Het Europese parcours verlengen is sowieso het doel. Toch zal Nicky Hayen - en het clubbestuur samen met hem - ook al met zondag in het achterhoofd zitten. Op dit moment valt Genk immers nipt uit de top zes. De Limburgers hebben één punt achterstand op... Gent, de tegenstander van zondag.

Gaat Nicky Hayen enkele sleutelspelers rust geven?

In eigen huis moeten dus de drie punten gepakt worden en dus komt het Hayen niet zo heel erg ongelegen dat hij Karetsas gedwongen rust moet geven na zijn -lichte - hersenschudding. Hij heeft het Griekse supertalent liever op volle sterkte tegen de Buffalo's.

Gaan er nog een paar jongens rust krijgen? In ieder geval is het bij een gunstig wedstrijdverloop de bedoeling om verschillende sterkhouders vroeg naar de kant te halen. Want deelname aan de play-offs is zo mogelijk van nog groter belang dan doorgaan in Europa.

De top zes halen betekent waarschijnlijk nog vijf keer een vol huis in de competitie, plus de kans op de mooiste Europese tickets. Play-off 2 is dan weer een loterij, waar het moeilijk wordt om de spelers te motiveren om telkens het beste van zichzelf te geven.



Lees ook... 'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'›

Genk krijgt na Gent achtereenvolgens Union, STVV en La Louvière voorgeschoteld

Genk moet na Gent immers naar Union en krijgt de week erop STVV op bezoek. Afsluiten doen ze op La Louvière, waar het voor geen enkele topclub al makkelijk is geweest dit seizoen. Gent speelt twee keer thuis tegen KV Mechelen en Zulte Waregem om op de laatste speeldag naar Dender te trekken.

Er valt dus iets voor te zeggen dat de drie punten voor Genk cruciaal worden tegen Gent. Indien Gent wint is er al een kloof van vier punten en gezien de programma's wordt dat niet makkelijk meer dicht te rijden.