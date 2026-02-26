Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRG Genk stond vorige week al met anderhalf been in de volgende ronde van de Europa League, maar wil er vanavond nog vol voor gaan en Dinamo Zagreb nog eens verslaan. Maar toch... Hoe mooi het allemaal is in Europa, de match tegen KAA Gent van zondag wordt nog veel belangrijker.

Het Europese blazoen oppoetsen, nog wat extra inkomsten meegraaien, de spelers hun marktwaarde opschroeven door ze op het Europese toneel te laten schitteren, de Belgische coëfficiënt opkrikken... Genk heeft wel nog heel wat om voor te spelen vanavond. Het is ook niet zo dat de Kroaten zich gewillig naar de slachtbank gaan laten leiden.

Het Europese parcours verlengen is sowieso het doel. Toch zal Nicky Hayen - en het clubbestuur samen met hem - ook al met zondag in het achterhoofd zitten. Op dit moment valt Genk immers nipt uit de top zes. De Limburgers hebben één punt achterstand op... Gent, de tegenstander van zondag.

Gaat Nicky Hayen enkele sleutelspelers rust geven?

In eigen huis moeten dus de drie punten gepakt worden en dus komt het Hayen niet zo heel erg ongelegen dat hij Karetsas gedwongen rust moet geven na zijn -lichte - hersenschudding. Hij heeft het Griekse supertalent liever op volle sterkte tegen de Buffalo's.

Gaan er nog een paar jongens rust krijgen? In ieder geval is het bij een gunstig wedstrijdverloop de bedoeling om verschillende sterkhouders vroeg naar de kant te halen. Want deelname aan de play-offs is zo mogelijk van nog groter belang dan doorgaan in Europa.

De top zes halen betekent waarschijnlijk nog vijf keer een vol huis in de competitie, plus de kans op de mooiste Europese tickets. Play-off 2 is dan weer een loterij, waar het moeilijk wordt om de spelers te motiveren om telkens het beste van zichzelf te geven.

Lees ook... 'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

Genk krijgt na Gent achtereenvolgens Union, STVV en La Louvière voorgeschoteld

Genk moet na Gent immers naar Union en krijgt de week erop STVV op bezoek. Afsluiten doen ze op La Louvière, waar het voor geen enkele topclub al makkelijk is geweest dit seizoen. Gent speelt twee keer thuis tegen KV Mechelen en Zulte Waregem om op de laatste speeldag naar Dender te trekken. 

Er valt dus iets voor te zeggen dat de drie punten voor Genk cruciaal worden tegen Gent. Indien Gent wint is er al een kloof van vier punten en gezien de programma's wordt dat niet makkelijk meer dicht te rijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KAA Gent

Meer nieuws

Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

15:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

12:20
'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

13:00
'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

12:20
LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

09:20
Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

08:40
Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

14:10
DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

14:20
1
Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

12:40
Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" De derde helft

Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig"

14:00
2
'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

13:30
Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

12:00
7
Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

11:40
3
Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

11:20
SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

11:15
1
KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

11:00
3
Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

10:30
3
Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

10:00
4
Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

09:32
Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

09:00
🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

08:21
5
Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

08:02
Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

07:40
8
Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

07:22
1
Vincent Euvrard windt er géén doekjes om en heeft sneer naar Standard-bestuur in petto: "Dan kan dat net zo goed in de vuilnisbak"

Vincent Euvrard windt er géén doekjes om en heeft sneer naar Standard-bestuur in petto: "Dan kan dat net zo goed in de vuilnisbak"

06:30
4
Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

16:00
1
Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

07:00
KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

25/02
Dit zijn alle zestien clubs in de achtste finales van de Champions League

Dit zijn alle zestien clubs in de achtste finales van de Champions League

23:45
Dender heeft al meteen beet: 'Voormalige coach van Standard en KV Mechelen moet rode lantaarn van degradatie redden'

Dender heeft al meteen beet: 'Voormalige coach van Standard en KV Mechelen moet rode lantaarn van degradatie redden'

22:20
12
'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

22:40
Hoe ga je dit oplossen, David Hubert? Union moét zichzelf heruitvinden in cruciale fase van titelstrijd

Hoe ga je dit oplossen, David Hubert? Union moét zichzelf heruitvinden in cruciale fase van titelstrijd

21:40
9
🎥 Zinho Vanheusden spreekt voor het eerst sinds (gedwongen) pensioen en komt met gevat pleidooi naar buiten

🎥 Zinho Vanheusden spreekt voor het eerst sinds (gedwongen) pensioen en komt met gevat pleidooi naar buiten

22:00
Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

21:00
4
Gianni Infantino reageert (jammer genoeg) in geheel eigen stijl op geweld in Mexico en impact op het WK

Gianni Infantino reageert (jammer genoeg) in geheel eigen stijl op geweld in Mexico en impact op het WK

21:20
2
'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

25/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 27/02 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" filip.dhose filip.dhose over "Totaal geen verklaring voor": Jong KAA Gent volledig weggespeeld Dirk1897 Dirk1897 over Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Poging tot brandstichting in frituur na Brugse derby: Parket wil 19-Clubsupporters vervolgen' FCBalto FCBalto over Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen' ruud 1961 ruud 1961 over Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden FCBalto FCBalto over DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet FCBalto FCBalto over KRC Genk - Dinamo Zagreb: - TIGERMANIA TIGERMANIA over SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved