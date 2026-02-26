Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

Wordt Thibaut Courtois de nieuwe (hoofd)aandeelhouder van Sporting Hasselt? Het nieuws houdt de Belgische voetbalwereld alleszins bezig. Sam Kerkhofs reageert op de geruchten.

Het was Ed Somers die het nieuws lanceerde. Volgens de voorzitter van rivaal Belisia Bilzen wordt Thibaut Courtois de nieuwe hoofdaandeelhouder van Sporting Hasselt.

Extra opvallend: vandaag staan met Sam Kerkhofs en Rik Verheye reeds twee bekende koppen aan het roer van de Limburgse club. En ze doen het verre van slecht.

Poort naar Belgisch profvoetbal staat... op een kier

De Spor strijdt momenteel om promotie in Eerste Amateur. Met andere woorden: de poort naar het Belgische profvoetbal staat reeds op een kier.

Kerkhofs ontkent niet dat er partijen interesse tonen om mee te stappen in het project. "We zijn al benaderd door geïnteresseerde partijen die willen investeren."

Ik heb nog geen gesprek gehad met Thibaut Courtois

"Met sommige is er al gesproken", aldus Kerkhofs bij TV Limburg. "Maar met Courtois heb ik nog geen gesprek gehad. Blijkbaar weet Somers meer dan mij."