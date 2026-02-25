Mag Prestianni vanavond spelen of niet? UEFA neemt vlak voor Real Madrid - SL Benfica deze beslissing

UEFA heeft zich uitgesproken over de schorsing van Gianluca Prestianni. De flankaanvaller van SL Benfica blijft geschorst voor de return van vanavond.

Real Madrid verdedigt vanavond in het eigen Estadio Santiago Bernabeu een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd tegen SL Benfica. Al is dat momenteel niet hét nieuws uit Madrid.

UEFA heeft in een statement laten weten dat Gianluca Prestianni voor de terugwedstrijd geschorst blijft. Dat nieuws werd enkele uren voor de aftrap bekend gemaakt.

Waarom werd Gianluca Prestianni geschorst?

In 't kort: Prestianni kreeg een schorsing opgelegd voor vermeende racistische uitlatingen in de heenwedstrijd ten opzichte van Vinicius Junior. Enig probleem: hard bewijs is er niét.

Benfica was het dan ook niet eens met die beslissing en tekende beroep aan. In tussentijd reisde de 20-jarige Argentijn mee naar Madrid.

Beide elftallen niét op volle sterkte

Lees ook... Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"›

Al zal de flankaanvaller niét in actie komen. Voor de volledigheid: ook De Koninklijke staat niet met de sterkste elf aan de aftrap. Kylian Mbappé ontbreekt met een blessure.