De verrassende uittocht van speler Club Brugge? 'Premier League gaat concurrentie aan met Real Madrid'

De vaste rechtsachter van Club Brugge? Dat is dit seizoen de jonge Kyriani Sabbe. Hij wekt de belangstelling van meerdere clubs uit de vijf Europese topcompetities. Brentford heeft al gesprekken aangeknoopt, terwijl Real Madrid zijn situatie op de voet volgt.

Hij is amper 21 jaar oud. En toch heeft Kyriani Sabbe al 104 wedstrijden gespeeld voor de A-ploeg van Club Brugge, waarvan bijna 30 op het Europese toneel. Daarmee maakt hij stilaan op iedereen de nodige indruk, zoveel is duidelijk.

Kyriani Sabbe in de belangstelling van verschillende ploegen

Opgeleid in Brugge sinds zijn jonge jaren is de rechtsachter een erg gegeerd profiel. Hij heeft al de nodige ervaring en tegelijk nog een grote groeimarge, waardoor hij voor veel topclubs een ideale groeibriljant is.

Met zijn 33 optredens en 2.000 gespeelde minuten sinds de start van het seizoen is Kyriani Sabbe in bloedvorm, en zijn naam circuleert op de lijsten van meerdere clubs uit de vijf topcompetities. Mooie toekomstige bestemmingen ook.

Kyriani Sabbe zou Club Brugge komende zomer kunnen verlaten

Volgens Sky Sports heeft Brentford de afgelopen weken alvast het voortouw genomen door contact op te nemen met de entourage van de jonge speler om de mogelijkheid van een transfer naar Engeland deze zomer te onderzoeken.

Intussen wordt Kyriani Sabbe ook in de gaten gehouden door Real Madrid, dat op zoek is naar een echte parel op de positie van rechtsachter die op termijn basisspeler kan worden. Er hebben al enkele gesprekken plaatsgevonden met de Merengues, maar Sabbe geldt niet als prioriteit voor de Spaanse club, in tegenstelling tot bij Brentford.