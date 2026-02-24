Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Sabbe
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'
Real Madrid volgt al geruime tijd Kyriani Sabbe van Club Brugge. De verdediger blijft daarbij een concreet dossier voor de Spaanse grootheid. (Lees meer)
