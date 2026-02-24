Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

Union vreest het ergste voor Promise David. De spits viel geblesseerd uit tegen Antwerp na een harde botsing en greep meteen naar de heup. Intussen is duidelijk dat zijn afwezigheid langer zal duren.

Promise David raakte afgelopen weekend geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Antwerp. Na een zware botsing met Daam Foulon kwam hij slecht neer op de grond. Hij greep meteen naar de heup.

De medische staf verzorgde hem even op het veld, maar meteen werd duidelijk dat de spits niet verder kon. Hij werd nadien per brancard van het veld gedragen. Het zag er niet goed uit.

Seizoen én WK in gevaar?

De vrees werd dinsdag werkelijkheid. Union bevestigde dat de blessure van David niet meevalt. Hij liep een spierblessure op aan de heup en is "een tijdlang niet inzetbaar". Over de duur van zijn afwezigheid werd door de club zelf niet meer vermeld.

Maar Het Nieuwsblad weet meer. Volgens het medium bedraagt zijn afwezigheid minstens enkele weken, maar het kan ook veel erger zijn. Er zou gefluisterd worden dat hij zelfs zes maanden afwezig kan zijn.

Dat hangt ervan af of er een operatie nodig is voor de Canadees. In dat geval is hij sowieso maanden buiten strijd. De kans dat zijn seizoen erop zit oogt groot. Ook zijn WK komt op deze manier in gevaar.