Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

Foto: © photonews

Lommel SK werkte maandag een oefenwedstrijd af. Het bleef op een scoreloos gelijkspel tegen Fortuna Sittard, uit de Nederlandse Eredivisie.

Lommel SK – Fortuna Sittard 0-0

Lommel SK speelde maandag 0-0 gelijk tegen Fortuna Sittard. Trainer Robin Henkens maakte van de gelegenheid gebruik om doelman Pieklak weer speelminuten te geven.

Hij zat de voorbije vier maanden aan de kant met een schouderblessure, maar kreeg van zijn coach wel de aanvoerdersband tijdens de oefenwedstrijd.

Volgens Het Nieuwsblad behoort een basisplaats, komende zondag in het competitieduel met Seraing in de Challenger Pro League, wel degelijk tot de mogelijkheden.

Ohaka blijft in Lommel

De ploeg die zaterdag in actie kwam in de competitie kreeg een vrije dag. Ook Ohaka was opnieuw van de partij bij Lommel. Hij liep stage bij Hammarby, maar blijft uitgeleend aan Lommel.


Lommel SK: Pieklak, Eyoma (75' Abazar), Tolinsson, Oware, Lama (75' Corthouts), Nulens (60' Nikie), Vancsa (75' Donné), Mununga, Tewelde (75' Vandecraen), Reumers, Ohaka.

