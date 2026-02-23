Anderlecht en Mechelen doen zaakje, maar wie haalt de Champions' Play-offs?

Anderlecht en Mechelen doen zaakje, maar wie haalt de Champions' Play-offs?

Nog vier speeldagen scheiden ons van de play-offs. En de strijd om de top-6 is nog steeds lang niet gestreden. Na vorige week had u een duidelijke mening, maar in een week kan er misschien wel veel veranderen. Of niet?

Twee weken geleden polsten we al een eerste keer bij jullie naar wie volgens u - samen met Union SG, Club Brugge en STVV - naar de Champions' Play-offs zou mogen. De resultaten daarvan waren vrij helder te noemen.

KV Mechelen, KAA Gent en KRC Genk werden toen als de drie favorieten gezien om de top-6 te gaan halen. Een weekje later waren de resultaten zelfs nog duidelijker: de strijd zou tussen Mechelen en Anderlecht gaan voor het laatste ticket.

Maar in een weekje kan er veel veranderen. KAA Gent en KRC Genk verloren in eigen huis van Cercle Brugge en Standard, terwijl RSC Anderlecht (in en tegen Zulte Waregem) en Mechelen (in en tegen La Louvière) wél drie dure punten pakten.

En zo hebben paars-wit en De Kakkers plots opnieuw een ferme bonus op KAA Gent en de rest in de strijd om de top-6. Bovendien spelen Genk en Gent volgende week tegen elkaar, waardoor de buffer mogelijk nog groter kan worden.

Lees ook... KRC Genk komt dag na de paniek en de hoop alsnog met domper over Kos Karetsas

Strijd om Champions' Play-offs blijft héél spannend

Anderlecht speelt nog thuis tegen OH Leuven, uit bij Club Brugge, uit bij KV Mechelen en thuis tegen Cercle Brugge. KV Mechelen speelt nog thuis tegen Zulte Waregem, uit bij KAA Gent, thuis tegen Anderlecht en uit bij Club Brugge.

Gent krijgt na Genk en Mechelen nog Zulte Waregem (thuis) en hekkensluiter (Dender) uit voor de kiezen, Genk heeft na Gent nog duels tegen Union SG, STVV en La Louvière. Of profiteren Standard, Westerlo of Charleroi? Wie haalt het in de strijd om de top-6?

Wie haalt play-off 1?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
38%
13%
0%
38%
0%
13%
0%
0%
0%

Je kan nog stemmen tot 26/02/2026 21:00.

