Na de kritiek ook grote lof voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "Onwaarschijnlijk knap!"

Foto: © photonews

Marc Degryse was eerder kritisch voor de uitspraken van Bart Verhaeghe over het budgettaire verschil tussen Club Brugge en Atlético Madrid. Toch heeft de analist ook lof voor de voorzitter van Blauw-Zwart. Volgens Degryse ligt de echte verdienste van Verhaeghe elders.

“Club moet zich minder focussen op de financiële kloof en meer op de mentaliteit die Verhaeghe erin gepompt heeft", zei Degryse in HLN. “Hij is altijd de lat hoger blijven leggen. Dat leverde hem soms hoongelach op, maar het werpt nu duidelijk zijn vruchten af.”

Degryse wijst op de enorme evolutie van de club in het afgelopen decennium. “Tien jaar geleden was Club al blij met een groepsfase in de Champions League. In een poule met Leicester, Kopenhagen en FC Porto eindigden ze laatste met nul punten. Dat is vandaag ondenkbaar.”

Intussen staat Club opnieuw in de knock-outfase en droomt het van een nieuwe stunt. Vorig seizoen schakelde het Atalanta uit om de achtste finales te bereiken. “Atlético uitschakelen zou nog van een andere grootorde zijn", aldus Degryse.

Club Brugge moet net als Ajax een voorbeeld worden

Volgens hem zou zo’n prestatie Club definitief op de Europese kaart zetten. “Dan word je door heel Europa bekeken als een vaste waarde in de knock-outfase van de Champions League. Dat zou echt onwaarschijnlijk knap zijn.”

Degryse maakt zelfs de vergelijking met AFC Ajax in 2019, toen de Amsterdammers op een zucht van de finale strandden. “Die durf en dat lef heeft Club nu nodig. Verhaeghe nam Ajax ooit als voorbeeld. Misschien kan Club vandaag zelf dat voorbeeld worden voor ploegen uit kleinere voetballanden.”

