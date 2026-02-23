Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden

Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden
Patro Eisden Maasmechelen ging met 1-4 onderuit tegen SK Beveren en zag de bezoekers promotie vieren op Limburgse bodem. Coach Stijn Stijnen reageerde heel sportief na afloop.

Patro Eisden Maasmechelen verloor zondag met 1-4 van SK Beveren. De Limburgers zagen hoe de Waaslanders hun promotie konden vieren op hun terrein, aangezien Beerschot niet kon winnen tegen RWDM.

Patro-coach Stijn Stijnen laat wekelijks een reactie achter over de prestaties van zijn ploeg, maar daar was dit weekend geen plaats voor. "Als er een ploeg in uw stadion komt promoveren, zijn analyses niet van toepassing", zegt hij via de clubmedia.

Stijnen toont klasse na promotiefeest van Beveren

"Respect is dan op zijn plaats, en die eer is aan de spelers, staff, supporters en bestuur van SK Beveren. Ze hebben een uniek parcours afgelegd met 66 op 72, en dat verdient alle lof", gaat Stijnen verder in zijn klassevolle reactie.

"Met SK Beveren keert er ook een traditieclub terug naar waar het hoort", vindt hij. "De Freethiel is een icoon van het voetbal en krijgt terug wat het verdient. Het laatste woord is aan mijn collega Reedijk, die ik dit ook van harte gun."

Lees ook... 🎥 Zo vierde SK Beveren zijn promotie naar de JPL
"Vorig jaar in de play-offs was hij zeer respectvol naar ons toe na de uitschakeling. Nu doen wij een buiging voor dit staaltje meesterwerk", besluit de T1 van Patro Eisden Maasmechelen. Stijnen en zijn troepen maken nog kans om via de Promotion Play-offs naar de JPL te promoveren.

