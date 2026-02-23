Onur Cinel (Cercle Brugge) hekelt arbitrage ondanks overwinning: "Voor mij ongelooflijk"

Cercle Brugge won met het kleinste verschil op bezoek bij KAA Gent. Een verrassende én deugddoende zege, zeker in de strijd om de Relegation Play-offs te vermijden. Toch waren ze bij De Vereniging niet onverdeeld gelukkig.

Cercle Brugge won met 0-1 bij KAA Gent, maar het moest ondanks twee ballen op de paal en een paar heel grote kansen wel tot in minuut 96 bibberen of het de drie punten wel naar huis zou kunnen nemen. Of hoe efficiëntie toch opnieuw een probleem bleek.

Cercle Brugge had het moeilijk om de match af te maken tegen KAA Gent

De Vereniging heeft nog vier wedstrijden om operatie redding tot een goed einde te brengen. Dender (thuis), STVV (uit), La Louvière (thuis) en RSC Anderlecht (uit) staan nog op de planning. En dus is er nog altijd werk aan de winkel.

"Of we het gaan halen? Ik bekijk het nu echt wel match per match", aldus Hannes Van Der Bruggen heel nuchter over de top-12. "We hadden doorheen het seizoen meer punten kunnen pakken, waardoor er nu geen druk op zou staan."

Heel goedkoop (en duur) geel voor Flavio Nazinho van Cercle Brugge?

Maar gedane zaken nemen geen keer en dus beseffen ze bij Cercle Brugge maar al te goed dat er nog druk op staat. Extra pijnlijk is het dan ook dat Flavio Nazinho er door een tiende gele kaart twee wedstrijden niet bij zal zijn.

"We hebben de match in handen genomen na de rode kaart, maar hebben het niet afgemaakt. Dit is een terechte overwinning alles bij elkaar, dat wel", aldus coach Onur Cinel. "Het is ongelooflijk dat Flavio geel krijgt op die plaats. Hij is nu twee wedstrijden geschorst, dat is voor mij ongelooflijk."

