"Niet oninteressant voor mij": Doelman krijgt unieke kans in Jupiler Pro League

Bij OH Leuven staat Maxence Prévot momenteel onder de lat. Een unieke kans voor de Fransman die Tobe Leysen moet vervangen.

Nederlaag tegen Club Brugge

OH Leuven verloor met 2-1 van Club Brugge. De ontgoocheling was bijzonder groot achteraf in het Leuvense kamp, niet in het minst bij doelman Maxence Prévot.

De Fransman pakte uit met enkele knappe reddingen, maar uiteindelijk was het de gemiste strafschop die de Leuvenaars zonder punten achterliet. “Maar daar koop je niks mee. Op basis van onze mentaliteit hadden we het nochtans verdiend hier iets te oogsten”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Toch was Prévot ook trots op de prestatie van zijn ploeg. “Tegen een ploeg die in de Champions League schittert, hebben we hoe dan ook uitstekend weerwerk geboden. Deze hoopgevende prestatie doet me dan ook geloven dat we de komende weken alsnog naar de veilige plaatsen kunnen opklimmen.”

Oogkasbreuk voor Tobe Leysen

Prévot krijgt een unieke kans om zichzelf in de kijker te spelen. Hij vervangt eerste doelman Tobe Leysen. Die liep in de wedstrijd tegen KAA Gent een oogkasbreuk op en moet eventjes aan de kant blijven.

Lees ook... Zat Club al met hoofd in Madrid? Bjorn Meijer denkt daar anders over ›

“Doodjammer dat een topkerel als Tobe zoiets moest overkomen”, zegt de Fransman nog. “Maar anderzijds ben ik over enkele maanden einde contract en is het voor mij dus zeker niet oninteressant dat ik me kan tonen.”