OHL laat punt liggen tegen Club: Maertens klaar en duidelijk over penaltymisser Schrijvers

OH Leuven heeft opnieuw niet kunnen winnen van Club Brugge. OHL haalde een achterstand op, maar Schrijvers liet een tweede gelijkmaker vanop de stip liggen.

Twee minuten na de 1-0 scoorde Ikwuemesi al de aansluitingstreffer voor OHL op bezoek bij Club Brugge, maar enkele minuten later kwam OH Leuven alweer op achterstand. Vanop de stip kreeg OHL de kans om opnieuw op gelijke hoogte te komen.

Maertens verwijt Schrijvers niets

Schrijvers nam zijn verantwoordelijkheid, maar trapte over. OH Leuven kreeg daarna nog weinig kansen en bleef met lege handen achter. Kapitein Mathieu Maertens nam Schrijvers echter weinig kwalijk.

"Hij heeft zijn laatste elf strafschoppen allemaal gescoord en nam zijn verantwoordelijkheid, dus geen enkel probleem. Dat kan gebeuren bij een penalty. Er waren nog fases waar we konden scoren, ook in de eerste helft."

"Het gevoel leeft dat we zeker aanspraak maakten op een punt, maar die 2-1 viel gewoon te snel na onze gelijkmaker. Het is toch een beetje ontgoochelend, als we die 1-1 hebben, moeten we volwassener zijn om die langer vast te houden."

Kan OH Leuven de Relegation Play-offs vermijden?

OHL blijft zo hangen op plaats dertien en zit ook Cercle naderen tot op een punt. "Onze ambitie is nog altijd play-off 2. De kloof met de ploegen boven ons is niet groot, we hebben nog twee thuiswedstrijden en twee uitwedstrijden."