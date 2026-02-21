Heel opvallend: Seraing - KV Kortrijk definitief afgelast vanwege brand in het stadion

De wedstrijd tussen Seraing en KV Kortrijk gaat zaterdag niet door. Wat begon met een uitgestelde aftrap na een brandincident, eindigde in een volledige annulatie. De Kerels maakten de verplaatsing uiteindelijk voor niets.

Kort voor 16u maakten beide clubs bekend dat de wedstrijd werd uitgesteld tot 16u30. KVK maakte meteen duidelijk dat het ging om een brand in het restaurant van het stadion, Seraing bleef mysterieus en had het over "een incident in een van de faciliteiten van het stadion".

Duel in Stade du Pairay definitief afgelast

Uiteindelijk werd, zo'n tien minuten voor de wedstrijd van start zou gaan, beslist dat de wedstrijd geannuleerd zou worden. Er zal zaterdag dus niet gevoetbald worden in het Stade du Pairay.

"De situatie is nog niet veilig genoeg. Er wordt dan ook geen risico genomen. RFC Seraing - KV Kortrijk gaat door op een latere datum", klinkt het bij Kortrijk. Het blijft een vreemde situatie.

Op de uitzending van DAZN werd uitgelegd dat er een brand was in de VIP-ruimte van het stadion. Dat was snel geblust, maar er zou ook een probleem zijn geweest met het gas. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje. Omwille van de vreemde omstandigheden zou er ook een forfaitzege voor Kortrijk kunnen volgen.