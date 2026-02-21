Heel opvallend: Seraing - KV Kortrijk definitief afgelast vanwege brand in het stadion

Heel opvallend: Seraing - KV Kortrijk definitief afgelast vanwege brand in het stadion
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De wedstrijd tussen Seraing en KV Kortrijk gaat zaterdag niet door. Wat begon met een uitgestelde aftrap na een brandincident, eindigde in een volledige annulatie. De Kerels maakten de verplaatsing uiteindelijk voor niets.

Zaterdagnamiddag wordt de wedstrijd tussen Seraing en KV Kortrijk niet gespeeld. Beide ploegen maakten zich klaar om aan te treden, maar de Kerels maakten de reis uiteindelijk voor niets.

Kort voor 16u maakten beide clubs bekend dat de wedstrijd werd uitgesteld tot 16u30. KVK maakte meteen duidelijk dat het ging om een brand in het restaurant van het stadion, Seraing bleef mysterieus en had het over "een incident in een van de faciliteiten van het stadion".

Duel in Stade du Pairay definitief afgelast

Uiteindelijk werd, zo'n tien minuten voor de wedstrijd van start zou gaan, beslist dat de wedstrijd geannuleerd zou worden. Er zal zaterdag dus niet gevoetbald worden in het Stade du Pairay.

"De situatie is nog niet veilig genoeg. Er wordt dan ook geen risico genomen. RFC Seraing - KV Kortrijk gaat door op een latere datum", klinkt het bij Kortrijk. Het blijft een vreemde situatie.

Lees ook... Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld
Op de uitzending van DAZN werd uitgelegd dat er een brand was in de VIP-ruimte van het stadion. Dat was snel geblust, maar er zou ook een probleem zijn geweest met het gas. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje. Omwille van de vreemde omstandigheden zou er ook een forfaitzege voor Kortrijk kunnen volgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Seraing - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Seraing
KV Kortrijk

Meer nieuws

Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld

Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld

15:59
6
Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

17:00
LIVE: STVV keert situatie weeral helemaal om: van 1-0 naar 1-2 Live

LIVE: STVV keert situatie weeral helemaal om: van 1-0 naar 1-2

16:38
Club NXT geeft het zelf uit handen, Jonas De Roeck streng: "Compleet overbodig"

Club NXT geeft het zelf uit handen, Jonas De Roeck streng: "Compleet overbodig"

16:15
Culticoon van eerder Beerschot en nu Patro: XIII, duivelse motieven en Vladimir

Culticoon van eerder Beerschot en nu Patro: XIII, duivelse motieven en Vladimir

15:15
Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

15:30
4
OFFICIEEL: Jonge Belg kiest voor opvallend avontuur in... Azerbeidzjan

OFFICIEEL: Jonge Belg kiest voor opvallend avontuur in... Azerbeidzjan

15:00
OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

14:00
1
Verrassende transfer in de maak voor Goto? 'Makelaar al in Londen voor gesprekken'

Verrassende transfer in de maak voor Goto? 'Makelaar al in Londen voor gesprekken'

14:30
Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

14:15
3
KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

22:45
Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

13:30
KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

22:15
Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler Interview

Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler

13:00
LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

12:25
'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

12:15
2
Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

12:30
"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

12:00
7
Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

11:30
1
Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

11:00
2
LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

10:15
Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

10:30
3
Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

10:00
1
Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

09:15
4
Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

09:30
3
Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

08:20
Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

09:00
2
Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

08:40
7
📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

08:00
'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

07:40
Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

07:20
2
Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

06:00
1
Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

07:00
Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

06:15
Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

06:30
7
Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

21:54

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 26
RSCA Futures RSCA Futures 2-1 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 20:00 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 20:00 Francs Borains Francs Borains
K Beerschot VA K Beerschot VA 22/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22/02 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 22/02 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld Negenduuzend Negenduuzend over Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit wilmabar123 wilmabar123 over Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat" The Purple Knight The Purple Knight over Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen laszlo laszlo over Juventus - Como: 0-1 rinus michels rinus michels over 'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd André Coenen André Coenen over Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany De Groene Ridder. De Groene Ridder. over OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains zambatta zambatta over Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved