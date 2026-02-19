Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

KV Mechelen heeft haar eerste zomeraanwinst binnen en het is een verrassende: verdediger Kobe Corbanie komt over van Royal Antwerp FC. Corbanie tekent een contract tot 2029 en sluit volgend seizoen aan bij de Geel-Roden.

Voor de jonge Belg voelt de overstap als een terugkeer naar huis. “Mijn ouderlijk huis ligt amper tien minuten van het stadion, dat heeft zeker geholpen bij mijn keuze", zegt hij op de clubwebsite. Vanaf het eerste contact voelde hij zich welkom bij KV Mechelen.

Ook de steun van huidige spelers gaf hem vertrouwen. “Yannick Thoelen, Geoff Hairemans en Daam Foulon hebben me gerustgesteld over de club en haar supporters. Ze waren allemaal heel positief,” vertelt Corbanie.

Kobe Corbanie keert terug naar KV Mechelen

Toch blijft zijn focus voorlopig bij Antwerp. “Ik wil het seizoen daar zo goed mogelijk afsluiten. Maar stiekem kijk ik ook al uit naar de zomer", geeft hij toe.

Corbanie heeft een speciale band met Malinwa: hij zette zijn eerste stappen in het voetbal bij de jeugd van KV Mechelen, vanaf U8. Die geschiedenis maakt zijn terugkeer extra bijzonder.



Sportief directeur Pieter Caluwé reageert tevreden: “Kobe is een uitstekende versterking. Hij heeft al minuten gemaakt in onze competitie, werkt hard, heeft de juiste mindset en veel groeipotentieel. Zijn profiel past perfect bij onze plannen.”