Werk aan de winkel? Twaalf(!) spelers einde contract bij Beerschot

Beerschot leed vorige week een heel pijnlijke nederlaag in de slotminuten tegen KV Kortrijk. Daardoor lijkt rechtstreekse promotie stilaan moeilijker te gaan worden en dus moet er toch mogelijk een en ander gaan veranderen.

Beerschot wil maar wat graag promotie naar het hoogste niveau afdwingen. Daartoe deed het tegen KV Kortrijk wel een heel slechte zaak. Aan De Mannekes om de komende weken ofwel nog tweede te worden, ofwel de play-offs te winnen.

Twaalf spelers zijn einde contract bij Beerschot

Of de doelstelling nu wordt behaald of niet: er zal heel wat moeten gebeuren deze zomer. Mogelijk zal een en ander zelfs gaan afhangen van in welke competitie er volgend seizoen in concreto uiteindelijk zal worden gespeeld.

Niet minder dan twaalf(!) spelers zijn einde contract bij Beerschot. De namen in kwestie? Brian Plat, Derrick Tshimanga, Colin Dagba, Marco Weymans, Edisson Jordanov, Ryan Sanusi, Lukas Van Eenoo, Genki Haraguchi, Rayhan El Grafel, Glenn Claes en Rajiv van La Parra.

Wat brengt de toekomst voor Beerschot?

Heel wat spelers die dus mogelijk deze zomer zouden kunnen gaan vertrekken bij Beerschot, tenzij er heel snel nog een oplossing zou kunnen worden gevonden. Voor de ene speler lijkt dat haalbaarder dan voor de andere.



Het verhaal van Rajiv van La Parra is misschien wel het gekste. Hij was lange tijd transfervrij, waarop hij een berichtje stuurde naar Dirk Kuyt en zo uiteindelijk na een proefperiode bij de ploeg kwam. Nu maakt hij steeds meer sier.