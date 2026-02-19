Dé buitenkans van de zomermercato? 'Belgische topclub aast op Mexicaanse goaltjesdief die... gratis kan opgepikt worden'

Standard wil volgend seizoen vanaf de eerste speeldag meestrijden om de knikkers. Marc Wilmots wil de Luikse aanval versterken. Heeft de voormalige bondscoach een witte merel gevonden in Mexico?

Mexicaanse media melden de interesse van Standard in Ali Avila Vega. De Mexicaan moet de Luikse aanval de komende seizoenen van doelpunten voorzien.

Meer zelfs: De Rouches zijn de 22-jarige aanvaller al meermaals gaan scouten én hebben een onderhoud aangevraagd bij Querétaro FC. De prestaties van Avila spreken dan ook voor zich.

Wie is Ali Avila Vega?

Avila zit ondertussen al aan zes doelpunten in amper tien wedstrijden in de Mexicaanse eerste klasse. En dat zorgt er vanzelfsprekend voor dat hij op de radar van Europese clubs komt te staan.

Standard mag zich dan ook aan de nodige concurrentie verwachten. Volgens diezelfde Mexicaanse media hingen ook Celtic FC en Dynamo Kiev al aan de lijn bij Querétaro FC.

Standard krijgt uitgelezen kans om dé slag te slaan



Eén ding is zeker: het is een uitgelezen moment om de slag te slaan. Het contract van Avila loopt op het einde van het seizoen af. De aanvaller is dus vrij om zijn krabbel te zetten bij een nieuwe werkgever.