Opgeheven hoofd: OH Leuven verlaat Champions League met logische nederlaag tegen Arsenal

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Opgeheven hoofd: OH Leuven verlaat Champions League met logische nederlaag tegen Arsenal
Niet enkel in de Champions League bij de mannen werd op woensdagavond gevoetbald. Dat was ook het geval in de Champions League bij de vrouwen. En daarin kwam ook een Belgische ploeg in actie.

Na de heenwedstrijd in het King Power aan Den Dreef was al duidelijk dat OH Leuven niet zou verder raken in de Champions League naar de kwartfinales. Maar dat wilde allerminst zeggen dat ze zich op bezoek bij The Gunners naar de slachtbank zouden gaan leiden.

Meer zelfs: OH Leuven - dat nochtans in een pittige nieuwe titelstrijd met Anderlecht verwikkeld is - koos toch voor de logische namen in Engeland. En ze wilden ook met opgeheven hoofd het strijdtoneel kunnen gaan verlaten, waardoor ze kozen voor de aanval.

Pittige eerste helft en doelpunt van OH Leuven

Ze wilden beter doen dan de 0-4 van uit de heenwedstrijd. De boel gesloten houden en als het even kan zelf ook de netten doen trillen. Beide zaken zouden uiteindelijk gaan lukken, al bleef de nederlaag wel een logische nederlaag.

Arsenal begon de wedstrijd met veel balbezit, maar tot meer dan een volley van Foord leidde dat aanvankelijk niet. Conijnenberg had zelfs de beste kans, maar kon niet afdrukken. Aan de overzijde was het twee minuten later wél raak.

OH Leuven ondergaat wet van de sterkste, maar met opgeheven hoofd

De onvermijdelijke Russo maakte er halfweg de eerste helft zo 1-0 van voor The Gunners. Het signaal voor wat dolle minuten, waarbij Pusztai meteen voor de 1-1 zorgde. De VAR keek langdurig en keurde de gelijkmaker goed. En zo gingen we uiteindelijk ook gaan rusten. 

De Leuvenaars hadden een paar keer de 1-2 aan de voet, maar het was aan de overkant opnieuw dat het doelpunt viel. Caldentey - alweer zij - wist Arsenal op voorsprong te brengen en zo voor het verschil te zorgen.

De bezoekers probeerden nog de gelijkmaker te maken, maar botsten opnieuw op een sterk Arsenal en liepen in het slot van de wedstrijd nog in het mes. Foord maakte er 3-2 van, waardoor het toch een nederlaag werd voor de Leuvenaars. Die mogen wel terugblikken op een leuk avontuur in de Champions League dat smaakt naar meer.

