Leko vindt dat Club meer verdiende tegen Atlético en is kritisch over penalty

Club Brugge heeft thuis Atlético Madrid in bedwang gehouden en 3-3 gelijkgespeeld. Ivan Leko vond dat er misschien wel meer in zat voor blauw-zwart.

Blauw-zwart kwam 0-2 achter tegen Atlético Madrid, maar zette dat in een kwartier na de rust weer recht. Na een owngoal van Ordonez kwam Atlético opnieuw op voorsprong, Tzolis zorgde toch nog voor de gelijkmaker.

Leko vond dat Club meer verdiende

"Ik ben blij, maar niet met het resultaat. Aan de ene kant ben je blij, zeker omdat je aan de rust met 0-2 achter staat tegen zo'n ploeg", zei Ivan Leko. "Dan sta je dichter bij 0-3 of 0-4, dan om de situatie nog om te keren."

"We kwamen terug met al onze kwaliteiten en verdienden misschien wel nog meer vandaag. En dat is vooral te danken aan de spelers, zij hebben het gedaan op het veld. In de tweede helft zijn we dichter gekomen bij de overwinning dan een gelijkspel."

Leko vond penalty voor Atlético goedkoop

Club kwam na tien minuten al op achterstand na hands van Seys in de zestien. "De penalty was goedkoop, ik ben niet voor zo'n penalty's. Ik begrijp dat het moeilijk is om een goede regel te maken voor hands, maar deze discussie is al twintig of dertig jaar bezig."

Lees ook... Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng›

"Ieder jaar is het iets anders. Is het een natuurlijke beweging of niet? Heeft de bal eerst het lichaam geraakt of niet? Wellicht zullen we binnen twintig jaar nog altijd dezelfde discussies hebben over hands. Op basis van de regels was het wellicht een penalty, maar persoonlijk vond ik het goedkoop."