Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning
Galatasaray heeft dinsdagavond stevig uitgehaald in de Champions League. In de heenmatch van de play-offs tegen Juventus zorgde de Turkse topclub voor spektakel én een statement. Vooral Noa Lang stal de show in een doelpuntenrijke avond.

Galatasaray zorgde dinsdag voor de eerste verrassing van de avond. In de Champions League nam de Turkse topclub het op tegen Juventus. Het was de heenwedstrijd van tweeluik in de play-offs.

Galatasaray ontploft na rust tegen Juventus

De wedstrijd begon tegen een hoog tempo en al snel stond het 1-1. Voor de pauze maakte Koopmeiners er zelfs nog 1-2 van, maar nadien, in de tweede helft, begon de grote Galatasaray-show. 

Noa Lang scoorde twee keer, Sanchez stond aan het kanon en ook Boey haalde de trekker over. Eindstand: 5-2. Juventus heeft een klein mirakel nodig om nog door te stoten naar de volgende ronde. Voor Noa Lang was het een geweldige avond.

Noa Lang prikt naar Conte

Na afloop wou hij per se nog een prikje uitdelen aan Antonio Conte, de trainer van Napoli. "Hier heb ik een trainer die me écht vertrouwen schenkt, en dat doet deugd", vertelde hij bij Ziggo Sport. Momenteel speelt hij op uitleenbasis in Turkije.


"De sfeer in het stadion heeft me bovendien verrast. In de competitie vond ik het al bijzonder, maar vandaag was het nog intenser. Telkens de tegenstander aan de bal kwam, ging er zo’n luid gefluit op dat ik er zelfs suizende oren van kreeg", aldus Lang.

