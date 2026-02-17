Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

Zulte Waregem verloor afgelopen weekend met 3-2 bij STVV. Daardoor moet het toch nog steeds naar beneden kijken in de stand. Over de wedstrijd was heel wat te doen, door onder meer een fase met een rode kaart en een doelpunt dat had moeten worden afgekeurd. En wat met de sneeuw?

De supporters van Zulte Waregem - en de neutrale kijker - vonden de rode kaart overdreven. En ook Sven Vandenbroeck was kritisch na de wedstrijd over wat zijn team was tegengekomen in de wedstrijd tegen STVV.

Had STVV - Zulte Waregem gespeeld mogen worden?

Achteraf had Jonathan Lardot als scheidsrechtersbaas laten weten dat de rode kaart terecht was, maar dat er wel een doelpunt van STVV had moeten worden afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel. Een match waar veel om te doen was, dus.

Had de wedstrijd echter überhaupt moeten gespeeld worden? Ook daar werden heel wat vragen over gesteld, ook door winnende coach Nicky Hayen achteraf. Volgens sommige analisten komt bezoekende coach Sven Vandenbroeck er in ieder geval niet goed uit.

Analisten laten zich uit over de situatie: geen goede beurt voor Vandenbroeck van Zulte Waregem?

"Op kunstgras is het zeker gevaarlijk om te spelen met de sneeuw. Ik snapte Vrancken wel", aldus Filip Joos in 90 Minutes over de match tussen STVV en Essevee. "Van Vandenbroeck is het echt niet slim wat mij betreft."

Lees ook... Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood
"Naar de volgende wedstrijden toe zegt hij dat ze op gewoon gras weinig kans maakten en dus maar op sneeuw wilden voetballen. Dat is ook fijn naar je eigen ploeg toe om te horen ... Nu riskeerden ze ook blessures. Wat ik helemaal lachwekkend vond - want hij wilde op sneeuw spelen vooraf, STVV wilde absoluut niet - is dat hij dan achteraf boos is dat er maar een helft was geruimd. Zo maakte hij zich belachelijk."

STVV
Zulte Waregem
