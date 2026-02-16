Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

De sneeuwval zorgde dit weekend voor winterse taferelen in de Pro League. Terwijl sommigen pleitten voor uitstel, vonden anderen dat er gewoon gevoetbald kon worden. Ook op de Bosuil werd de discussie fel gevoerd.

Dit weekend zorgde hevige sneeuwval voor problemen bij alle Pro League-wedstrijden. Er werd voor oranje of rode ballen gekozen en alle wedstrijden gingen gewoon door zoals gepland. Enkel Jong Gent - Olympic Charleroi werd gestaakt.

Peter Vandenbempt liet al verstaan dat hij niet akkoord was met de beslissing om bepaalde wedstrijden door te laten gaan. Patrick Goots zag hoe de Bosuil ondergesneeuwd was, maar vond het wel correct om alles zoals gepland te laten doorgaan.

Goots ziet geen reden tot uitstel

"Ja. Anderen zullen ongetwijfeld een andere mening hebben, maar ik vond het speelbaar", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "De bal bleef nog steeds rollen. Niet met de gewenste snelheid, maar ook niet in die mate dat de sneeuw er echt aanplakte, ook al was het voor de spelers niet evident met sneeuw tussen de studs."

"Bij Antwerp – het verliezende kamp – denken ze er wellicht anders over", merkt Goots op. Westerlo deed wel wat het moest en kon goed omgaan met de sneeuw. Nog een reden waarom de wedstrijd gewoon moest gespeeld worden volgens Goots.

"Daarom vond ik dus dat de wedstrijd mocht doorgaan. Westerlo vond wél de vrije man – ook al zaten er wel eens ballen bij die te kort of te lang waren, dat hoort bij voetbal. Westerlo paste zich goed aan aan de staat van het veld. En als je voor staat, gaat alles nu eenmaal makkelijker."