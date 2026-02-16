Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De sneeuwval zorgde dit weekend voor winterse taferelen in de Pro League. Terwijl sommigen pleitten voor uitstel, vonden anderen dat er gewoon gevoetbald kon worden. Ook op de Bosuil werd de discussie fel gevoerd.

Dit weekend zorgde hevige sneeuwval voor problemen bij alle Pro League-wedstrijden. Er werd voor oranje of rode ballen gekozen en alle wedstrijden gingen gewoon door zoals gepland. Enkel Jong Gent - Olympic Charleroi werd gestaakt.

Peter Vandenbempt liet al verstaan dat hij niet akkoord was met de beslissing om bepaalde wedstrijden door te laten gaan. Patrick Goots zag hoe de Bosuil ondergesneeuwd was, maar vond het wel correct om alles zoals gepland te laten doorgaan.

Goots ziet geen reden tot uitstel

"Ja. Anderen zullen ongetwijfeld een andere mening hebben, maar ik vond het speelbaar", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "De bal bleef nog steeds rollen. Niet met de gewenste snelheid, maar ook niet in die mate dat de sneeuw er echt aanplakte, ook al was het voor de spelers niet evident met sneeuw tussen de studs."

"Bij Antwerp – het verliezende kamp – denken ze er wellicht anders over", merkt Goots op. Westerlo deed wel wat het moest en kon goed omgaan met de sneeuw. Nog een reden waarom de wedstrijd gewoon moest gespeeld worden volgens Goots.

Lees ook... Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"
"Daarom vond ik dus dat de wedstrijd mocht doorgaan. Westerlo vond wél de vrije man – ook al zaten er wel eens ballen bij die te kort of te lang waren, dat hoort bij voetbal. Westerlo paste zich goed aan aan de staat van het veld. En als je voor staat, gaat alles nu eenmaal makkelijker."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Westerlo

Meer nieuws

Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

12:00
7
Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

16:15
Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

16:00
Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Reactie

Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie

15:15
"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is" Opinie

"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is"

15:15
Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

15:00
4
Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

14:40
5
Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

13:00
3
Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

14:00
7
Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

14:20
2
JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

12:40
4
Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

13:30
3
"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

12:20
2
"Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo Reactie

"Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo

20:59
5
De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

11:20
6
Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

11:40
11
🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Reactie

🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag

19:38
15
Beerschot likt zijn wonden, maar is nog steeds kwaad: "Het was overduidelijk"

Beerschot likt zijn wonden, maar is nog steeds kwaad: "Het was overduidelijk"

11:00
1
Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

08:00
5
🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp Reactie

🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp

19:22
1
🎥 Voormalig Gent-speler Gift Orban kreeg de meest bizarre rode kaart: "Als zwarte speler..."

🎥 Voormalig Gent-speler Gift Orban kreeg de meest bizarre rode kaart: "Als zwarte speler..."

10:30
1
Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek

Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek

10:00
Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" Reactie

Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

19:09
8
Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

09:30
20
Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

07:00
15
Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

08:40
Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

17:55
Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

09:00
5
Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

08:20
1
Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

07:40
Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

07:09
Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

06:30
5
Alfred Schreuder? Anderlecht-speler reageert: "Er zijn er nog bij Ajax mislukt hé" Reactie

Alfred Schreuder? Anderlecht-speler reageert: "Er zijn er nog bij Ajax mislukt hé"

06:00
De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

22:30
3
🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

23:00
Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn" Reactie

Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn"

22:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over 'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement JaKu JaKu over Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge JaKu JaKu over Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op" Nelvafrel Nelvafrel over Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem JaKu JaKu over Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München Madeiros Madeiros over Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen? JaKu JaKu over De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved