Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

Antwerp krijgt de trein niet meer op de rails en dat is zorgwekkend. De club staat intussen dichter bij de play-downs dan bij de play-off 1. En er komen nog moeilijke weken aan.

“Ze zijn teruggekatapulteerd naar eind november", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. Toen verloor Antwerp vier van de vijf competitiewedstrijden na de thuisnederlaag tegen Dender. Nu dreigt een vergelijkbaar scenario zich te herhalen.

Na de nederlaag tegen Westerlo staat Antwerp opnieuw aan de rand van de play-downs. “Met nog wedstrijden tegen Union en STVV voor de boeg worden het bange weken", waarschuwt Vandenbempt. “Het seizoen is nog niet gedaan, maar een écht horrorseizoen moet nu worden voorkomen.”

De analist kan maar moeilijk begrijpen hoe Antwerp donderdag in de bekerwedstrijd tegen Anderlecht volledig werd overklast. “In een kolkende Bosuil en een finalematch voor het grijpen, presteerde deze ploeg niet", zegt Vandenbempt.

Antwerp is ingehaald door de realiteit, meent Peter Vandenbempt

Volgens hem ligt het probleem dieper: “Antwerp is een jonge, onstabiele, kwetsbare en middelmatige ploeg. Tegen Westerlo was dat niet anders; vanaf het begin werden ze weggedrukt en hebben ze geen moment de indruk gegeven dat het nog gekeerd kon worden.”

Zelfs ervaren leiders als Gyrano Kerk, Vincent Janssen en Dennis Praet konden de ploeg niet dragen. “Waar in december nog alles lukte, zijn ze nu ingehaald door de realiteit. Als iedereen top presteert, kan Antwerp een bekerfinale of Play-off 1 halen. Zo niet, dan moeten ze uitkijken dat ze niet in de hel van de play-downs belanden", besluit Vandenbempt.