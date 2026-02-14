Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

Club Brugge staat aan de vooravond van een belangrijke stap in zijn geschiedenis. Terwijl het sportieve project verder groeit en de club op nationaal en Europees vlak hoge ambities koestert, lijken de plannen voor een nieuw stadion concreet dichterbij dan ooit.

CEO Bob Madou geeft een inkijk in de stand van zaken rond de vergunning, het tv-contract en de toekomstplannen van blauw-zwart. Club lijkt dichter dan ooit bij een nieuw stadion, zo stelt CEO Bob Madou in Het Nieuwsblad. “We hopen dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen die ene klacht tegen onze vergunning de komende maanden behandelt. Als die uitkomst positief is, staat niets ons in de weg om zo snel mogelijk te beginnen met bouwen.”

Het nieuwe stadion zou volgens Madou een grote stap zijn voor de club. “Een thuis voor minstens dertig jaar, dat opent enorm veel mogelijkheden, ook Europees. Het zou een mijlpaal zijn in onze geschiedenis", aldus de CEO.

Over het tv-contract liet Madou weten dat Club Brugge wil blijven meebouwen aan de toekomst van het Belgische voetbal. “We zitten niet stil. Het contract is belangrijk, niet alleen voor ons, maar voor het hele platform van Pro League en Belgische clubs.”

Bij Club Brugge denken ze dat we niet meer terugkeren naar competitie van minder dan 18 clubs

Het competitieformat staat volgens hem ook nog steeds ter discussie. “Ons standpunt is al tien jaar hetzelfde. Club Brugge vindt al járen dat we te veel wedstrijden spelen. We wilden ook af van de halvering, wilden NXT verankeren in de Challenger Pro League en een correcte verdeling van het mediageld."

"We hebben in aanloop naar de stemming voor 18 ook voor andere formats gekozen die daaraan voldeden, maar er is toen nooit een tweederdemeerderheid gevonden. Dan lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat we die wel vinden om weer van die 18 af te geraken. Ons voorkeursmodel ging naar 14 eersteklassers, en play-offs met 6. Maar als jij me kunt zeggen hoe we dat erdoor hadden kunnen krijgen …”