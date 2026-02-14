Hyperspanning: Lommel klopt Anderlecht en zet druk op Kortrijk én Beerschot

Zaterdagavond is er het belangrijke duel tussen Kortrijk en Beerschot met oog op de tweede plaats in de Challenger Pro League, die ook nog recht geeft op rechtstreekse promotie richting Jupiler Pro League. Lommel deed ondertussen al een goede zaak.

SK Beveren gaat kampioen worden dit jaar, daar lijkt iedereen het ondertussen over eens. En zo is de tweede plaats plots de belangrijkste geworden in de Challenger Pro League, want ook die geeft recht op automatische promotie.

Strijd om tweede plaats in Challenger Pro League blijft spannend

De nummers drie tot zes spelen in play-offs voor een ticket voor een barragewedstrijd tegen het nummer zestien uit de Jupiler Pro League. Dat betekent twee ploegen uitschakelen in rechtstreekse duels om dan (op dit moment) tegen Dender te moeten spelen.

Kortrijk en Beerschot spelen op zaterdagavond tegen elkaar een belangrijk duel om die tweede plaats. Lommel heeft beide ploegen alvast onder druk gezet, door in hun duel op zaterdagnamiddag te winnen van de RSCA Futures.

Lommel - RSCA Futures 2-0

De Limburgers grepen de macht in hun wedstrijd tegen de RSCA Futures, waar we onder meer Vroninks en Kana zagen, maar geen Mats Rits meer - hij zit terug in de A-kern en speelde dus niet meer mee bij de beloften.



De onvermijdelijke Schoofs maakte er na twintig minuten al 1-0 van, nog voor de rust was het via Robin Van Duiven al 2-0. Die speelde samen met zijn broer voor de gelegenheid. Lommel komt tot op zes punten van Kortrijk en tot op twee punten van Beerschot.