Hyperspanning: Lommel klopt Anderlecht en zet druk op Kortrijk én Beerschot

Hyperspanning: Lommel klopt Anderlecht en zet druk op Kortrijk én Beerschot
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zaterdagavond is er het belangrijke duel tussen Kortrijk en Beerschot met oog op de tweede plaats in de Challenger Pro League, die ook nog recht geeft op rechtstreekse promotie richting Jupiler Pro League. Lommel deed ondertussen al een goede zaak.

SK Beveren gaat kampioen worden dit jaar, daar lijkt iedereen het ondertussen over eens. En zo is de tweede plaats plots de belangrijkste geworden in de Challenger Pro League, want ook die geeft recht op automatische promotie.

Strijd om tweede plaats in Challenger Pro League blijft spannend

De nummers drie tot zes spelen in play-offs voor een ticket voor een barragewedstrijd tegen het nummer zestien uit de Jupiler Pro League. Dat betekent twee ploegen uitschakelen in rechtstreekse duels om dan (op dit moment) tegen Dender te moeten spelen.

Kortrijk en Beerschot spelen op zaterdagavond tegen elkaar een belangrijk duel om die tweede plaats. Lommel heeft beide ploegen alvast onder druk gezet, door in hun duel op zaterdagnamiddag te winnen van de RSCA Futures.

Lommel - RSCA Futures 2-0

De Limburgers grepen de macht in hun wedstrijd tegen de RSCA Futures, waar we onder meer Vroninks en Kana zagen, maar geen Mats Rits meer - hij zit terug in de A-kern en speelde dus niet meer mee bij de beloften.


De onvermijdelijke Schoofs maakte er na twintig minuten al 1-0 van, nog voor de rust was het via Robin Van Duiven al 2-0. Die speelde samen met zijn broer voor de gelegenheid. Lommel komt tot op zes punten van Kortrijk en tot op twee punten van Beerschot. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lommel SK

Meer nieuws

LIVE: Charleroi scoort, Gent scoort: het gaat snel in Charleroi! Live

LIVE: Charleroi scoort, Gent scoort: het gaat snel in Charleroi!

19:48
🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet

🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet

19:30
Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

18:00
David Hubert reageert op demonstratie Anderlecht op Antwerp en op bekerfinale

David Hubert reageert op demonstratie Anderlecht op Antwerp en op bekerfinale

18:30
Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

19:00
Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

17:00
7
Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

18:01
Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

17:45
6
Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

17:30
11
Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

15:30
Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

15:00
Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

16:30
Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

16:00
Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

13:30
1
Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

14:30
7
Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

11:20
14
Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

13:49
Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1 Reactie

Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1

13:15
Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

12:40
1
Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

13:00
7
Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

12:20
3
Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

11:40
Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

10:00
4
Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

12:00
Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

11:00
Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

10:30
17
'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

08:00
3
Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

09:30
1
🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas Reactie

🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas

09:15
3
"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

09:00
Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

08:50
Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

08:40
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

08:20
Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan" Reactie

Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan"

07:30
Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

07:20
28
Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

07:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 2- RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 20:00 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 15/02 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 15/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal" stephen king stephen king over Charleroi - KAA Gent: 1-3 Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Union SG: - Dostojewski Dostojewski over KV Kortrijk - K Beerschot VA: - Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken" Joe Joe over Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat' Andreas2962 Andreas2962 over Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek Pé_1 Pé_1 over Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor Birger J. Birger J. over Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk" Andreas2962 Andreas2962 over Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved