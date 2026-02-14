Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het verhaal van Cedric Hatenboer bij RSC Anderlecht is er een van hoge verwachtingen die uitdraaiden op ontgoocheling. Vooral bij de speler zelf dan. De middenvelder kwam als beloftevolle aanwinst naar Brussel, maar speelde uiteindelijk geen minuut voor de A-ploeg. 

Intussen probeert hij als huurling bij Telstar zijn carrière opnieuw te lanceren. Bij Telstar is Hatenboer een vaste waarde op het middenveld. “Elke week speel ik minuten tegen clubs als Ajax, PSV en Go Ahead Eagles", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Het spel in Nederland is iets minder fysiek en meer gericht op puur voetbal. Het doel is Telstar in de Eredivisie te houden en mezelf opnieuw de beste versie van mezelf te maken.”

Nooit diepgaand gesprek met Besnik Hasi gehad

De reden dat het bij Anderlecht fout liep, situeert zich deels bij Hasi. Die verweet hem een gebrek aan intensiteit. “Een gebrek aan intensiteit? Oké, maar bij Telstar zetten we altijd hoog druk en draai ik goed mee. Ik heb nooit een diepgaand gesprek gehad met Hasi. We zaten één keer samen na een wedstrijd met de Futures, en daar bleef het bij", legt Hatenboer uit. 

Zijn contract zorgde ook voor wrijving. Hatenboer had een clausule dat hij niet verplicht was om mee te doen met de RSCA Futures. “Ik heb bij Anderlecht getekend als speler van het eerste elftal. Alleen bleek dat finaal niet zo te zijn. Als je dan te weinig meedoet met de A-ploeg, vervallen je rechten. Voor je het weet beland je drie jaar bij de Futures. Dat was niet de bedoeling", aldus Hatenboer.

Mentaal woog de situatie zwaar, zeker voor een jonge speler in een buitenlandse omgeving. “Je wordt 's ochtends wakker en weet dat je geen enkel uitzicht hebt op speelminuten. Dan moet je jezelf extra motiveren. Ik ben er altijd goed mee omgegaan. Ik trainde harder op mijn eentje, ging kilometers lopen met een looptrainer of werkte aan mijn explosiviteit", zegt hij.

Hatenboer houdt alles open voor de toekomst

Een keerpunt kwam tijdens een wedstrijd met de Futures tegen Lokeren. “Er was mij gezegd dat ik maar 60 minuten zou meedoen tegen Lokeren, en opeens stond ik 72 minuten in de ploeg. De dag erna stond ik niet bij de selectie tegen Ninove. Nogmaals, een plekje op de bank had volstaan", vertelt Hatenboer. Toen werd hem aangewreven dat hij na de match te lang met een vriend had staan babbelen.

Toch houdt Hatenboer een positieve blik. “Ik heb altijd met mijn hart voor Anderlecht gekozen. Wie weet wat de toekomst brengt. Ik wens Anderlecht het allerbeste. Als ik Renard of Hasi nog eens tegenkom, geef ik hen een hand. Het is niet gelopen zoals ik had gehoopt, maar ik ben sterker geworden van deze periode", besluit hij.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Telstar
Cedric Hatenboer

Meer nieuws

Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

13:49
Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1 Reactie

Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1

13:15
Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

11:20
6
Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

13:00
1
Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

12:20
3
Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

12:40
Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

10:00
4
Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

12:00
Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

11:40
Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

10:30
14
Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

11:00
'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

08:00
3
🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas Reactie

🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas

09:15
3
Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

09:30
1
Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

08:50
Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

08:40
"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

09:00
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

08:20
Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan" Reactie

Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan"

07:30
Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

07:40
Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

07:20
21
Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

07:00
KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit" Reactie

KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"

23:48
WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

06:30
Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

22:38
De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

21:40
2
KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

22:51
1
Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

22:15
Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

20:20
Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

19:40
23
Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

21:20
3
Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

22:00
RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

16:30
2
"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

21:00
Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

20:00
Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp" Dirk ie Dirk ie over Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat' Alaphilippe Alaphilippe over Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen H.J. H.J. over Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters .. .. over Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek TatstOn TatstOn over Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen" wilmabar123 wilmabar123 over Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk Jacques1963. Jacques1963. over 'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen' Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet' Jacques1963. Jacques1963. over De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved