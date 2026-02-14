Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

Het verhaal van Cedric Hatenboer bij RSC Anderlecht is er een van hoge verwachtingen die uitdraaiden op ontgoocheling. Vooral bij de speler zelf dan. De middenvelder kwam als beloftevolle aanwinst naar Brussel, maar speelde uiteindelijk geen minuut voor de A-ploeg.

Intussen probeert hij als huurling bij Telstar zijn carrière opnieuw te lanceren. Bij Telstar is Hatenboer een vaste waarde op het middenveld. “Elke week speel ik minuten tegen clubs als Ajax, PSV en Go Ahead Eagles", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Het spel in Nederland is iets minder fysiek en meer gericht op puur voetbal. Het doel is Telstar in de Eredivisie te houden en mezelf opnieuw de beste versie van mezelf te maken.”

Nooit diepgaand gesprek met Besnik Hasi gehad

De reden dat het bij Anderlecht fout liep, situeert zich deels bij Hasi. Die verweet hem een gebrek aan intensiteit. “Een gebrek aan intensiteit? Oké, maar bij Telstar zetten we altijd hoog druk en draai ik goed mee. Ik heb nooit een diepgaand gesprek gehad met Hasi. We zaten één keer samen na een wedstrijd met de Futures, en daar bleef het bij", legt Hatenboer uit.

Zijn contract zorgde ook voor wrijving. Hatenboer had een clausule dat hij niet verplicht was om mee te doen met de RSCA Futures. “Ik heb bij Anderlecht getekend als speler van het eerste elftal. Alleen bleek dat finaal niet zo te zijn. Als je dan te weinig meedoet met de A-ploeg, vervallen je rechten. Voor je het weet beland je drie jaar bij de Futures. Dat was niet de bedoeling", aldus Hatenboer.

Mentaal woog de situatie zwaar, zeker voor een jonge speler in een buitenlandse omgeving. “Je wordt 's ochtends wakker en weet dat je geen enkel uitzicht hebt op speelminuten. Dan moet je jezelf extra motiveren. Ik ben er altijd goed mee omgegaan. Ik trainde harder op mijn eentje, ging kilometers lopen met een looptrainer of werkte aan mijn explosiviteit", zegt hij.

Hatenboer houdt alles open voor de toekomst

Een keerpunt kwam tijdens een wedstrijd met de Futures tegen Lokeren. “Er was mij gezegd dat ik maar 60 minuten zou meedoen tegen Lokeren, en opeens stond ik 72 minuten in de ploeg. De dag erna stond ik niet bij de selectie tegen Ninove. Nogmaals, een plekje op de bank had volstaan", vertelt Hatenboer. Toen werd hem aangewreven dat hij na de match te lang met een vriend had staan babbelen.





Toch houdt Hatenboer een positieve blik. “Ik heb altijd met mijn hart voor Anderlecht gekozen. Wie weet wat de toekomst brengt. Ik wens Anderlecht het allerbeste. Als ik Renard of Hasi nog eens tegenkom, geef ik hen een hand. Het is niet gelopen zoals ik had gehoopt, maar ik ben sterker geworden van deze periode", besluit hij.

