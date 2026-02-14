Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Als voorzitter van Paris Saint-Germain en sportief adviseur van QSI zijn Nasser Al-Khelaïfi en Luis Campos donderdag naar Eupen gekomen om met de spelers te praten, hen eraan te herinneren hoe belangrijk ze voor het project zijn en hen te motiveren in de race naar de finaleronde.

Begin december kocht Qatar Sports Investment, eigenaar van Paris Saint-Germain, officieel de aandelen van AS Eupen over van de Aspire Zone Foundation. Het doel is om van de Duitstalige club een satellietclub te maken van de regerende Europese kampioen, door er jonge spelers en jonge trainers naartoe te sturen om hen op te leiden, in de hoop hen op een dag terug te zien in de Franse hoofdstad.

Win-winsituatie voor Eupen en PSG?

Een meevaller voor Eupen, dat onder meer de ervaren sportief directeur Pasquale Sensibile enkele dagen later zag arriveren en dat snel zou moeten terugkeren naar de elite van het Belgische voetbal om het partnerschap met Paris Saint-Germain nog meer te versterken.

Deze winter trokken de Panda's overigens naar de Campus PSG voor een stage in de Franse hoofdstad. Ze legden ook de komst vast van een eerste "Titi": rechtsachter Yoram Zague (19 jaar), uitgeleend tot het einde van het seizoen.

Nasser Al-Khelaïfi en Luis Campos op bezoek in Eupen

De eigenaars van Paris Saint-Germain hebben AS Eupen niet zonder doel overgenomen en zijn van plan om een betrouwbaar partnerschap op te bouwen dat beide clubs snel zal dienen. En hoewel Luis Campos, sportief adviseur van QSI, uiteraard sterk betrokken is bij het sportieve beleid van Eupen, geldt dit ook voor PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi.



Onze bronnen meldden ons eind dat de twee mannen donderdag naar Eupen zijn afgereisd voor een bezoek. Volgens de informatie van onze Franse collega's van L'Équipe zijn de twee mannen zelfs de kleedkamer binnengegaan om met de spelers te praten. "We willen naar eerste klasse promoveren (...) We staan achter dit project, achter deze club, om jullie naar een ander niveau te brengen", klonk het onder meer.