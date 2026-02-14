Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als voorzitter van Paris Saint-Germain en sportief adviseur van QSI zijn Nasser Al-Khelaïfi en Luis Campos donderdag naar Eupen gekomen om met de spelers te praten, hen eraan te herinneren hoe belangrijk ze voor het project zijn en hen te motiveren in de race naar de finaleronde.

Begin december kocht Qatar Sports Investment, eigenaar van Paris Saint-Germain, officieel de aandelen van AS Eupen over van de Aspire Zone Foundation. Het doel is om van de Duitstalige club een satellietclub te maken van de regerende Europese kampioen, door er jonge spelers en jonge trainers naartoe te sturen om hen op te leiden, in de hoop hen op een dag terug te zien in de Franse hoofdstad.

Win-winsituatie voor Eupen en PSG?

Een meevaller voor Eupen, dat onder meer de ervaren sportief directeur Pasquale Sensibile enkele dagen later zag arriveren en dat snel zou moeten terugkeren naar de elite van het Belgische voetbal om het partnerschap met Paris Saint-Germain nog meer te versterken.

Deze winter trokken de Panda's overigens naar de Campus PSG voor een stage in de Franse hoofdstad. Ze legden ook de komst vast van een eerste "Titi": rechtsachter Yoram Zague (19 jaar), uitgeleend tot het einde van het seizoen.

Nasser Al-Khelaïfi en Luis Campos op bezoek in Eupen

De eigenaars van Paris Saint-Germain hebben AS Eupen niet zonder doel overgenomen en zijn van plan om een betrouwbaar partnerschap op te bouwen dat beide clubs snel zal dienen. En hoewel Luis Campos, sportief adviseur van QSI, uiteraard sterk betrokken is bij het sportieve beleid van Eupen, geldt dit ook voor PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi.


Onze bronnen meldden ons eind dat de twee mannen donderdag naar Eupen zijn afgereisd voor een bezoek. Volgens de informatie van onze Franse collega's van L'Équipe zijn de twee mannen zelfs de kleedkamer binnengegaan om met de spelers te praten. "We willen naar eerste klasse promoveren (...) We staan achter dit project, achter deze club, om jullie naar een ander niveau te brengen", klonk het onder meer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
PSG

Meer nieuws

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

12:00
Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

11:20
1
Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

11:00
Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

10:30
5
Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

10:00
2
🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas Reactie

🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas

09:15
1
Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

09:30
"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

09:00
Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

08:50
Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

08:40
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

08:20
'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

08:00
1
Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan" Reactie

Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan"

07:30
Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

07:40
Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

07:20
11
Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

07:00
WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

06:30
KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit" Reactie

KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"

23:48
Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

22:15
Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

22:38
KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

22:51
1
Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

21:20
3
Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

22:00
De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

21:40
2
"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

21:00
Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

20:20
Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

20:00
Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

19:40
23
Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

19:20
Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

19:00
1
Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

18:40
Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

18:20
3
Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

17:20
1
De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

18:00
Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

17:40
Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 16:00 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 20:00 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 15/02 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 15/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek Jacques1963. Jacques1963. over De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend Nelvafrel Nelvafrel over Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen CCpl CCpl over Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp" Dog3 Dog3 over KV Mechelen - KRC Genk: 2-3 Jasperd Jasperd over Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat' Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over 'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen' Jacques1963. Jacques1963. over Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas FC Bubbles FC Bubbles over Cercle Brugge - Club Brugge: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved