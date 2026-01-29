DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

Foto: © photonews

In december vorig jaar werd AS Eupen overgenomen door QSI, de eigenaar van PSG. Zoals verwacht zijn de banden tussen de twee clubs nu nauwer geworden. Een eerste speler is op komst naar de Oostkantons.

L'AS Eupen en PSG zijn voortaan twee "broederlijke" clubs: QSI, eigenaar van de Parijse club, heeft in december vorig jaar officieel de Panda's overgenomen. En dat zal ook zijn gevolgen hebben voor het personeelsbestand.

KAS Eupen en PSG gaan nauwer samenwerken

Nadat Qatar (via Aspire) al lange tijd in de Kehrweg investeerde, zijn de banden momenteel nog nauwer, onder meer door de komst van Pasquale Sensibile, voormalig directeur van de werving bij PSG, naar Eupen.

Het bleef echter nog wachten welke impact dat zou hebben wat transfers betreft. De twee nieuwkomers die deze winter bij Kehrweg zijn aangekomen, Kikas en Mustafa Mushaal, hebben geen directe link met PSG.

Yoram Zague arriveert bij Eupen vanuit PSG

De volgende Eupense aanwinst komt zoals gezegd gewoon uit Parijs. L'Équipe meldt inderdaad dat PSG zijn jonge rechtsback Yoram Zague (19 jaar) aan AS Eupen zal uitlenen tot het einde van het seizoen. Een stevige versterking voor de Panda's, want Zague komt uit FC København, waar hij in de eerste helft van het seizoen werd uitgeleend en onder andere 5 wedstrijden in de Champions League speelde.


Yoram Zague is een echte Titi geboren in Parijs en opgeleid bij PSG, en speelde zelfs 9 wedstrijden in de Ligue 1 met de Parijse club. Hij wordt momenteel geschat op 2,5 miljoen euro op Transfermarkt en is Frans U19-international.

