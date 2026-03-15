🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

De heenwedstrijd tussen Standard en Antwerp enkele maanden geleden werd uiteindelijk pas enkele dagen later afgewerkt door het lanceren van allerlei projectielen op het veld. En ook de terugwedstrijd beloofde niet veel goeds.

De match tussen Standard en Antwerp werd enkele maanden geleden pas uitgespeeld tijdens de week, nadat er in het weekend een aantal bekertjes op en richting het veld werden gegooid. Daarover werd achteraf nog veel gesproken.

Match tussen Antwerp en Standard even stilgelegd

Dan toch minstens beterschap in de terugwedstrijd? Neen, want in de eerste helft werd de match andermaal eventjes stilgelegd. Het waren supporters uit het uitvak die een aantal vuurpijlen op het veld wisten te gooien.

Daardoor moesten de spelers even naar binnen. Uiteindelijk kon de wedstrijd wel opnieuw verder worden gezet, maar het kwaad was toch al enigszins geschied. En de supporters konden er op de sociale media niet mee lachen.

Stroom van kritiek op het lanceren van vuurpijlen door Standardfans

Voor een wedstrijd die voor Standard heel belangrijk is - de Champions' Play-offs zijn nog mogelijk voor de Rouches, terwijl er voor Antwerp niets meer op het spel staat - is het toch bijzonder dat de supporters het uithangen.

Dat wordt ook op de sociale media gezegd. Heel wat fans snappen niet wat de enkelingen van Standard moet bezielen om zoiets te doen. We geven graag een bloemlezing mee van een aantal van de reacties die te lezen waren:



Man man man ze kunnen niet normaal doen !!! #Antsta — Galle Maggy 🇧🇪🐾 (@gallemaggy) March 15, 2026

QUI sont ces minorités de supporters du Standard qui allument des fumigènes et qui les lancent à 3m des photographes ??? C'est d'une stupidité sans non. #ANTSTA — Adrien (@Adrien140215) March 15, 2026

Gewoon alle supporters van Stadard uit het stadion verwijderen 🤮🤮🤮 #Antsta — Galle Maggy 🇧🇪🐾 (@gallemaggy) March 15, 2026

Welk punt proberen die werklozen te maken in het uitvak? 😅😂 #antsta — The Royal Treble 🇦🇹 (@RoyalLad1) March 15, 2026