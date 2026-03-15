Antwerp
1-1
Standard
Anthony Valencia 79'
1-0
1-1
90' Tobias Mohr (Teddy Teuma)
Datum: 15/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft
Foto: © photonews

Na een saaie eerste maar knotsgekke tweede helft hebben Antwerp en Standard de punten gedeeld. Antwerp kwam met z'n tienen en na een gepakte strafschop van Nozawa op voorsprong via Valencia maar Mohr zette de Rouches verdiend op gelijke hoogte. Niet voldoende voor Standard dat naast de top 6 grijpt.

Standard wint eerste helft op punten

Voor de bezoekers uit Luik was het een belangrijkere wedstrijd dan voor Antwerp. Door de zeges van KAA Gent en Racing Genk moest Standard de drie punten pakken of ze waren uitgeteld voor de top 6 op de voorlaatste speeldag. Bij Antwerp was het vooral om de eer te doen in de laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie. 

Het was wel even wachten tot een van beide ploegen tot kansen kwam. Door fouten van Homawoo en Tsunashima waren er kansjes voor Valencia en Saïd maar zij konden allebei niet goed afwerken.

Diezelfde Saïd kon niet veel later van heel dichtbij een doorgeschoten voorzet richting doel deviëren. maar half vallend kon hij de bal van aan de kleine rechthoek geen richting meer meegeven waardoor het leer wild over ging. Aan de andere kant probeerde Janssen het met twee schoten, vooral zijn tweede ging gevaarlijk dicht bij het doel van Pirard voorlangs.

De grootste kans van de eerste helft was voor Lawrence. Mortensen nam het initiatief op de linkerflank en verstuurde een gemeten pass richting tweede paal maar Nozawa kwam snel uit zijn doel en bracht knap redding met zijn hand om Standard het scoren te beletten.

Penaltymisser én rode kaart 

De tweede helft had wel wat meer om het lijf. Antwerp begon beter aan het tweede hoofdstuk van de partij maar kon geen kansen creëren. De grootste bijna-kans was voor Kerk die na mistasten van Hautekiet richting Pirard ging maar dan te lang talmde waardoor Homawoo in extremis nog kon terugkeren.

De Rouches knokten zich opnieuw in de partij en Antwerp had van Van Den Bosch een soortgelijke actie nodig om invaller Abid van scoren te houden. In de daaropvolgende corner kon Bates van dichtbij koppen maar geen richting meer geven aan de bal.

Het was echter nog niet gedaan want Nozawa moest zich andermaal onderscheiden. Eerst ging hij heel snel en goed plat op een gekruist schot van Nguene en leek de rebound van Lawrence makkelijk in zijn handen gekopt. Maar bij het springen richting die rebound probeerde Foulon de bal te ontzetten waardoor Abid recht in de middel geraakt werd door de wingback van Antwerp. De VAR was onverbiddelijk: strafschop.

Dé kans om zicht te houden op de top 6 voor Standard en Ilaimaharitra maar Nozawa koos er de jusite hoek uit en bracht redding. Toch was het feestje niet van lange duur want enkele minuten na zijn penaltyfout ging Foulon stevig door op Lawrence. Goed voor een tweede gele kaart voor Foulon waardoor Antwerp nog zo'n 20 minuten met 10 moest spelen.

Antwerp miraculeus

De sterren leken gunstig te staan voor een krachtig slotoffensief van Standard maar in een heksenketel zoals de Great Old is hekserij nooit ver weg. Met z'n tweetjes speelden Valencia zich een weg doorheen de Standard-defensie. De ruimte en het gevaar leken een beetje geweken maar in plaats van een tweede keer een voorzet te proberen fusileerde Valencia de bal in het dak van het doel vanuit een scherpe hoek. Hoe gek kan een voetbalwedstrijd lopen.

Dat Antwerp de netten schoon hield mocht even later ook een mirakel genoemd worden. Na een verre inworp tikte Homawoo de bal voor doel waar Hautekiet van dichtbij de 1-1 leek te maken in een quasi lege goal maar de centrale verdediger besloot tegenvoets uit te halen waardoor Tsunahima op de lijn nog redding kon brengen.

Mohr tevergeefs

De verdiende gelijkmaker van Standard kwam er dan toch nog in het slot van de partij. Ondanks de defensieve opstelling bij Antwerp lag er veel ruimte bij Mohr op links. Dat had Teuma ook gezien en hoewel de hoek scherp werd, verschalkte Mohr Nozawa dan toch in de korte hoek.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 7.8 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 21/54 (38.9%)
  • Balverliezen: 21
Tsunashima Yuto 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Van Den Bosch Zeno 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
Bijl Glenn 81' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
Renders Semm 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Scott Christopher 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Praet Dennis 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 33/44 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Foulon Daam   71' 5.7 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/36 (63.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
  • Balverliezen: 22
Valencia Anthony 84' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Kerk Gyrano 81' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Janssen Vincent 87' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Al-Sahafi Marwan 0'  
Babadi Isaac 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Benítez Mauricio 6' 6.4  
Verstraeten Andreas 0'  
Kouyaté Kiki 3' 6.7  
  • Sleutelpasses: 1
Hamdaoui Youssef 0'  
Tuypens Eran 9' 6.6  
Vandeplas Gerard 9' 6.6  
  • Schoten op doel: 1/1
Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Lawrence Henry 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 24/35 (68.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Hautekiet Ibe 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Bates David 86' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 43/52 (82.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Homawoo Josué 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 58/62 (93.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Mortensen Gustav 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Ilaimaharitra Marco 90' 6.6 10
  • Nauwkeurige passes: 57/72 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/18 (38.9%)
Karamoko Ibrahim   81' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/33 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Nielsen Casper   61' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/25 (44%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Ayensa Dennis 61' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Said Rafiki 61' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bank
Epolo Matthieu 0'  
Mohr Tobias 4' 8.0  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Mehssatou Nayel 0'  
Henry Thomas   9' 6.3  
Abid Adnane 29' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Nguene Bernard 29' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Dierckx Daan 0'  
NKada Timothée 0'  
Teuma Teddy A 29' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/40 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Herbeleef Antwerp - Standard
Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

18:02

Na een saaie eerste maar knotsgekke tweede helft hebben Antwerp en Standard de punten gedeeld. Antwerp kwam met z'n tienen en na een gepakte strafschop van Nozawa op voorsp...

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

19:13 4

Een kolkende Bosuil was zondagavond getuige van een spektakelrijke tweede helft tegen Standard. Antwerp was langer de mindere ploeg maar was uiteindelijk toch nog teleurges...

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

19:24

Mits een driepunter maakte Standard nog kans op de top 6 en een plekje in de Champions' Play Offs. Maar na een 1-1 gelijkspel op de Bosuil tegen Antwerp lijkt die opdracht ...

Vooraf

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

11:00

Met nog twee speeldagen te gaan hoeven we u niet te vertellen dat het momenteel om de knikkers gaat in de Jupiler Pro League. Standard gaat op bezoek bij Antwerp en moet wi...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 La Louvière La Louvière
