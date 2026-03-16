Interview 🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De man achter de misser van het weekend, misschien zelfs van het seizoen, Ibe Hautekiet, had na het gelijkspel van Standard op het veld van Antwerp niet echt de woorden. Vincent Euvrard probeerde de fase te analyseren en schoof de schuld niet in de schoenen van zijn verdediger.

Die fase had Standard nog vijf extra minuten kunnen geven om een tweede doelpunt te maken tegen Antwerp. Moederziel alleen in de kleine rechthoek kreeg Ibe Hautekiet de bal niet in de verste hoek en werd zijn poging op de lijn gered.

De misser van het weekend, en zeker een van de missers van het jaar, doet al de ronde op verschillende buitenlandse accounts op sociale media. Vincent Euvrard kwam op de persconferentie op de Bosuil terug op die fase, na het gelijkspel van de Rouches.

"Het is duidelijk dat hij hem controleert en dat de bal niet goed voor zijn voet ligt om hem in de vrije hoek te trappen. Hij draagt verantwoordelijkheid, maar hij is niet de schuldige. Bij hun doelpunt staan we vijf tegen drie in een verdedigende situatie en laten we hen te gemakkelijk passeren. De schuldige, dat is de ploeg."

De onbegrijpelijke misser van Ibe Hautekiet

Na zijn prachtige doelpunt bij Racing Genk miste Ibe Hautekiet dit keer iets wat niet te missen viel. Vaak is hij degene die voor de pers verschijnt wanneer Standard verliest; de centrale verdediger had nu geen tijd om te bevatten wat er precies gebeurd was.

"Ja, het ging heel snel en helaas redt de verdediger hem op de lijn...", reageerde hij simpelweg in de mixed zone van de Bosuil. Niemand weet of Standard op de valreep nog de drie punten had kunnen grijpen door wat vroeger gelijk te maken, maar het is in elk geval een fase waar nog lang over nagepraat zal worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Standard
Ibe Hautekiet

Meer nieuws

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef Interview

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef

17:20
Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

14:00
11
Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

19:40
Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

11:00
Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

19:00
1
Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

19:20
Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

18:40
2
Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

18:30
Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

18:20
Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Reactie

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1

08:40
41
DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

17:40
Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

17:00
6
Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

16:00
1
10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

16:30
3
Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

16:20
2
Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

15:30
2
Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

15:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

10:00
Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

10:00
3
Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

14:20
Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

13:00
8
Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

13:31
Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

12:00
1
Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

12:40
9
Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Opinie

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

11:40
16
"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard Reactie

"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

20:48
3
Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

12:20
4
Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

11:20
3
Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

10:30
Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil Reactie

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

15/03
5
Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Reactie

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

15/03
11
Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen Reactie

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

09:15
7
🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

09:01
8
Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

09:40
Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

08:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub FranskeVRooij FranskeVRooij over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Malinwazaa Malinwazaa over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" CringeMedia CringeMedia over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open FC BRUGES FC BRUGES over Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge Noobjectivepress Noobjectivepress over Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen geertjekvdo geertjekvdo over Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen Frosties Frosties over Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is Dog3 Dog3 over Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen Swakken Swakken over Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved