🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

De man achter de misser van het weekend, misschien zelfs van het seizoen, Ibe Hautekiet, had na het gelijkspel van Standard op het veld van Antwerp niet echt de woorden. Vincent Euvrard probeerde de fase te analyseren en schoof de schuld niet in de schoenen van zijn verdediger.

Die fase had Standard nog vijf extra minuten kunnen geven om een tweede doelpunt te maken tegen Antwerp. Moederziel alleen in de kleine rechthoek kreeg Ibe Hautekiet de bal niet in de verste hoek en werd zijn poging op de lijn gered.

De misser van het weekend, en zeker een van de missers van het jaar, doet al de ronde op verschillende buitenlandse accounts op sociale media. Vincent Euvrard kwam op de persconferentie op de Bosuil terug op die fase, na het gelijkspel van de Rouches.

"Het is duidelijk dat hij hem controleert en dat de bal niet goed voor zijn voet ligt om hem in de vrije hoek te trappen. Hij draagt verantwoordelijkheid, maar hij is niet de schuldige. Bij hun doelpunt staan we vijf tegen drie in een verdedigende situatie en laten we hen te gemakkelijk passeren. De schuldige, dat is de ploeg."

De onbegrijpelijke misser van Ibe Hautekiet

Na zijn prachtige doelpunt bij Racing Genk miste Ibe Hautekiet dit keer iets wat niet te missen viel. Vaak is hij degene die voor de pers verschijnt wanneer Standard verliest; de centrale verdediger had nu geen tijd om te bevatten wat er precies gebeurd was.

"Ja, het ging heel snel en helaas redt de verdediger hem op de lijn...", reageerde hij simpelweg in de mixed zone van de Bosuil. Niemand weet of Standard op de valreep nog de drie punten had kunnen grijpen door wat vroeger gelijk te maken, maar het is in elk geval een fase waar nog lang over nagepraat zal worden.



Lees ook... Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef›