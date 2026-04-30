Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Johan Walckiers
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Bayern München groeit Vincent Kompany stilaan uit tot een absoluut icoon. Na twee seizoenen heeft de Belgische trainer niet alleen sportief indruk gemaakt, maar ook intern een stevige reputatie opgebouwd. Volgens mensen die hem van dichtbij kennen, is dat allesbehalve toeval.

Ex-doelman en voormalig assistent-coach bij RSC Anderlecht Frank Boeckx schetst in HUMO een duidelijk beeld van Kompany’s werkethiek. “Als je zijn bureau binnenstapte, leek het alsof je in een detectivefilm zat”, vertelt hij over zijn periode bij paars-wit. “Overal hingen briefjes en foto’s, alsof hij een moord probeerde op te lossen. Hij was constant bezig met voetbal.”

Om 3u naar huis gaan was er niet bij

Die toewijding ging volgens Boeckx bijzonder ver. “Hij werkte tot diep in de nacht, en dat gold eigenlijk voor de hele staf. Als je dacht dat je om drie uur ’s namiddags naar huis kon, dan zat je op de verkeerde plek. Bij Kompany is het alles of niets.”

Maar die intensiteit heeft ook een keerzijde die spelers en staf weten te waarderen. “Je krijgt er enorm veel voor terug”, aldus Boeckx. “Hij is iemand die voor zijn mensen door het vuur gaat. Die loyaliteit voel je echt.”

Ook binnen zijn vaste entourage stopt het werk nooit. Boeckx verwijst naar zijn trouwe assistenten Floribert Ngalula en Rodyse Munienge. “Voor hen gaat het gewoon door, zelfs thuis. Ze trekken mee naar zijn huis en blijven daar over voetbal praten. Het is echt een levensstijl.”

Iedereen onder de indruk van Kompany

Dat Kompany al langer indruk maakt als persoonlijkheid, blijkt ook uit een anekdote van journalist Hans Vandeweghe. Die leerde hem kennen tijdens het WK 2006. “Hij zou één avond blijven, maar het werden er drie. ’s Ochtends ging hij mee joggen en ondertussen bleef hij praten. Iedereen was onder de indruk van zijn naturel.”

Die combinatie van charisma, werklust en inhoud lijkt nu zijn vruchten af te werpen in München. Kompany is niet zomaar een trainer bij Bayern, hij groeit er stilaan uit tot een figuur die de club mee vorm geeft, op en naast het veld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

2
DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

5
Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

2
KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

3
Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze Analyse

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

1
Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

13
Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

1
📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

2
Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

1
Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

4
Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

7
Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

1
Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

2
Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

9
Géén negen doelpunten, wél spanning: Atlético Madrid en Arsenal FC hebben alles nog in eigen handen

Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

5
Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

2
Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

3
Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

6
José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Halve Finales
PSG PSG 5-4 Bayern München Bayern München
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Arsenal Arsenal

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany Goro Goro over Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd JaKu JaKu over Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro JaKu JaKu over KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Andreas2962 Andreas2962 over Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL aangespoelde aangespoelde over "Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Goro Goro over Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd Stigo12 Stigo12 over Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved