Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Bij Bayern München groeit Vincent Kompany stilaan uit tot een absoluut icoon. Na twee seizoenen heeft de Belgische trainer niet alleen sportief indruk gemaakt, maar ook intern een stevige reputatie opgebouwd. Volgens mensen die hem van dichtbij kennen, is dat allesbehalve toeval.

Ex-doelman en voormalig assistent-coach bij RSC Anderlecht Frank Boeckx schetst in HUMO een duidelijk beeld van Kompany’s werkethiek. “Als je zijn bureau binnenstapte, leek het alsof je in een detectivefilm zat”, vertelt hij over zijn periode bij paars-wit. “Overal hingen briefjes en foto’s, alsof hij een moord probeerde op te lossen. Hij was constant bezig met voetbal.”

Om 3u naar huis gaan was er niet bij

Die toewijding ging volgens Boeckx bijzonder ver. “Hij werkte tot diep in de nacht, en dat gold eigenlijk voor de hele staf. Als je dacht dat je om drie uur ’s namiddags naar huis kon, dan zat je op de verkeerde plek. Bij Kompany is het alles of niets.”

Maar die intensiteit heeft ook een keerzijde die spelers en staf weten te waarderen. “Je krijgt er enorm veel voor terug”, aldus Boeckx. “Hij is iemand die voor zijn mensen door het vuur gaat. Die loyaliteit voel je echt.”

Ook binnen zijn vaste entourage stopt het werk nooit. Boeckx verwijst naar zijn trouwe assistenten Floribert Ngalula en Rodyse Munienge. “Voor hen gaat het gewoon door, zelfs thuis. Ze trekken mee naar zijn huis en blijven daar over voetbal praten. Het is echt een levensstijl.”

Iedereen onder de indruk van Kompany

Dat Kompany al langer indruk maakt als persoonlijkheid, blijkt ook uit een anekdote van journalist Hans Vandeweghe. Die leerde hem kennen tijdens het WK 2006. “Hij zou één avond blijven, maar het werden er drie. ’s Ochtends ging hij mee joggen en ondertussen bleef hij praten. Iedereen was onder de indruk van zijn naturel.”



Die combinatie van charisma, werklust en inhoud lijkt nu zijn vruchten af te werpen in München. Kompany is niet zomaar een trainer bij Bayern, hij groeit er stilaan uit tot een figuur die de club mee vorm geeft, op en naast het veld.