Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

De toekomst van Noa Lang lijkt stilaan duidelijk te worden. De Nederlandse flankaanvaller keert komende zomer terug naar SSC Napoli, nadat Galatasaray beslist heeft om de aankoopoptie van 25 miljoen euro niet te lichten.

Die beslissing zorgt voor opluchting bij de achterban in Napels. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn de supporters nog altijd gecharmeerd door Lang, ondanks zijn tijdelijke vertrek. Zijn periode in Turkije heeft daar weinig aan veranderd.

Napoli-fans zijn blij met terugkeer Noa Lang

De relatie met coach Antonio Conte bleek echter een struikelblok. “Lang heeft zich nooit negatief uitgelaten over Napoli en wilde in januari eigenlijk niet vertrekken”, klinkt het. “Hij had een sterke band met de fans en de stad, maar met Conte klikte het simpelweg niet.”

Toch blijft het geloof in zijn kwaliteiten overeind. “De Napoli-fans zullen blij zijn hem terug te zien”, schrijft de Italiaanse sportkrant. “Hij heeft klasse, snelheid en offensieve flair. Alleen zal hij de concurrentie moeten aangaan, onder meer met Alisson Santos.”

Gooit Conte zijn systeem nog om?

Opvallend: vlak voor zijn vertrek was Lang nog een belangrijke pion binnen het elftal. “Toen Conte overschakelde naar een 3-4-2-1-systeem, begon hij echt te renderen”, klinkt het. “Doelpunten, assists en steeds overtuigendere prestaties maakten hem toen een van de dragende spelers.”

Zijn keuze voor een uitleenbeurt had vooral met zekerheid te maken. “In januari wilde hij meer speelminuten en zijn kansen richting het WK met Nederland veiligstellen. Bovendien werd hij bij Galatasaray als een koning onthaald”, aldus de krant.



Toch draaide het avontuur in Istanbul niet uit op een groot succes. Met slechts twee doelpunten in zestien wedstrijden kon Lang onvoldoende overtuigen. Genoeg reden voor Galatasaray om de koopoptie niet te lichten, waardoor een terugkeer naar Napels nu onvermijdelijk lijkt.