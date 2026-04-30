Johan Walckiers
| Reageer
Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De toekomst van Noa Lang lijkt stilaan duidelijk te worden. De Nederlandse flankaanvaller keert komende zomer terug naar SSC Napoli, nadat Galatasaray beslist heeft om de aankoopoptie van 25 miljoen euro niet te lichten.

Die beslissing zorgt voor opluchting bij de achterban in Napels. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn de supporters nog altijd gecharmeerd door Lang, ondanks zijn tijdelijke vertrek. Zijn periode in Turkije heeft daar weinig aan veranderd.

Napoli-fans zijn blij met terugkeer Noa Lang

De relatie met coach Antonio Conte bleek echter een struikelblok. “Lang heeft zich nooit negatief uitgelaten over Napoli en wilde in januari eigenlijk niet vertrekken”, klinkt het. “Hij had een sterke band met de fans en de stad, maar met Conte klikte het simpelweg niet.”

Toch blijft het geloof in zijn kwaliteiten overeind. “De Napoli-fans zullen blij zijn hem terug te zien”, schrijft de Italiaanse sportkrant. “Hij heeft klasse, snelheid en offensieve flair. Alleen zal hij de concurrentie moeten aangaan, onder meer met Alisson Santos.”

Gooit Conte zijn systeem nog om?

Opvallend: vlak voor zijn vertrek was Lang nog een belangrijke pion binnen het elftal. “Toen Conte overschakelde naar een 3-4-2-1-systeem, begon hij echt te renderen”, klinkt het. “Doelpunten, assists en steeds overtuigendere prestaties maakten hem toen een van de dragende spelers.”

Zijn keuze voor een uitleenbeurt had vooral met zekerheid te maken. “In januari wilde hij meer speelminuten en zijn kansen richting het WK met Nederland veiligstellen. Bovendien werd hij bij Galatasaray als een koning onthaald”, aldus de krant.

Toch draaide het avontuur in Istanbul niet uit op een groot succes. Met slechts twee doelpunten in zestien wedstrijden kon Lang onvoldoende overtuigen. Genoeg reden voor Galatasaray om de koopoptie niet te lichten, waardoor een terugkeer naar Napels nu onvermijdelijk lijkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
PSV
Noa Lang

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 32
Utrecht Utrecht 02/05 NAC NAC
FC Groningen FC Groningen 02/05 Excelsior Excelsior
Ajax Ajax 02/05 PSV PSV
NEC NEC 02/05 Telstar Telstar
FC Volendam FC Volendam 03/05 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 03/05 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 03/05 Heracles Heracles
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 03/05 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 03/05 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles

Nieuwste reacties

Goro Goro over Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau" Vital Verheyen Vital Verheyen over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto GertjeFCB GertjeFCB over Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - Anderlecht: 2-0 LordJozef LordJozef over Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto Stigo12 Stigo12 over Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku' LordJozef LordJozef over 📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet Stigo12 Stigo12 over Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier' pief pief over Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved