Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Bij Anderlecht blijft het zoeken naar stabiliteit. De Brusselaars sprokkelden in de play-offs voorlopig slechts 6 op 15, en zelfs dat puntenaantal voelt nog gevleid aan gezien het spelbeeld. De kern lijkt week na week door de mand te vallen, net op het moment dat het seizoen beslist wordt.

Met de bekerfinale van 14 mei in het vooruitzicht is dat geen geruststellende gedachte. Die finale lijkt nochtans dé uitgelezen kans om alsnog Europees voetbal af te dwingen. Maar op basis van de recente prestaties oogt Anderlecht allesbehalve klaar om een prijs te pakken.

Clubicoon Olivier Deschacht spaarde de huidige selectie dan ook niet. In de podcast 'Ongefilterd' maakte hij een harde analyse van de kern. Hij ging zelfs zo ver om te stellen dat hij maar een handvol spelers zou behouden richting volgend seizoen.

Acht spelers die hij zou houden

“Als ik eerlijk ben, kom ik aan een man of acht die ik sowieso zou houden”, klonk het scherp. “De twee keepers, Colin Coosemans en Justin Heekeren, mogen blijven. Diarra ook, ik zie graag zijn mentaliteit.”

Daarnaast gaf Deschacht nog enkele namen het voordeel van de twijfel. “Camara en Saliba geef ik het voordeel van de twijfel. Bertaccini heeft ook dat vuur in zijn ogen en je kan hem op de bank zetten. De Cat, je weet niet wat er zal gebeuren, mag ook blijven. En Degreef, een ketje uit het Brusselse, mogen ze ook houden. Maar voor de rest ..."

Veel werk voor Antoine Sibierski

De boodschap is duidelijk: er schort structureel iets aan deze kern. En dat terwijl er mogelijk ook nog sterkhouders zullen vertrekken. Het is dan ook uitkijken naar de zomermercato, waar een grondige hervorming zich opdringt. De komst van Antoine Sibierski als nieuwe sportief directeur lijkt daarbij cruciaal. Hij zou onderweg zijn naar het Lotto Park en krijgt meteen een loodzware opdracht.





Eén ding is zeker: als Anderlecht opnieuw wil aanknopen met de top, zal er stevig moeten worden ingegrepen. En liefst snel, want de alarmbellen staan al een tijdje op scherp.