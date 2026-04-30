Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze

RSC Anderlecht stoomt Nathan De Cat klaar om als basisspeler aan de finale van de Beker van België te beginnen. Worden de komende wedstrijden ook meteen de laatste van de middenvelder in een paars-wit shirt?

Het contract van Nathan De Cat loopt tot medio 2027. RSC Anderlecht doet er achter de schermen alles aan om die overeenkomst open te breken, maar die pogingen blijven voorlopig zonder succes. Al willen we hier niét geschreven hebben dat het jeugdproduct een contractverlenging simpelweg naast zich heeft neergelegd.

Die stelling is immers niét correct. De Cat wil vooral de juiste keuze maken. Is dat een verlengd verblijf bij RSC Anderlecht? Dat is een mogelijkheid. Maar in dat geval zal paars-wit zich moeten verzekeren van een Europees ticket. Een nieuw seizoen zonder Europese ervaring is voor de middenvelder immers gelijk aan een verloren jaar.

Nathan De Cat wil vooral dé juiste keuze maken

Ook bij een eventuele transfer beseft De Cat héél goed dat hij de juiste keuze moet maken. Met Bayern München en Manchester City staan twee absolute topclubs in de rij. Maar gaat de 17-jarige Vilvoordenaar daar ook voldoende speelminuten maken? Het kan niet de bedoeling zijn om een toptransfer te maken en niét te spelen.

Chelsea FC staat eveneens in diezelfde rij, maar een transfer naar het Londense verhuurbedrijf lijkt al helemaal geen optie. The Blues kopen spelers in grote aantallen op, verhuren hen en hopen dat er hier en daar eentje zal ontbolsteren. Al zijn er wél enkele Europese clubs die wél héél verleidelijk zijn voor De Cat.







We denken in de eerste plaats aan RB Leipzig. De Duitse topclub doet mee in de hoogste regionen van de Bundesliga, speelt bijna jaarlijks Champions League én staat erom bekend dat jonge talenten hun kans krijgen. Die Roten Bullen willen héél graag, maar het prijskaartje is momenteel nog te hoog om ook effectief tot een formeel bod over te gaan.

Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cat op 25 miljoen euro, terwijl Anderlecht hoopt dat er minstens dertig miljoen euro op tafel zal komen. Hoe de Belgische recordkampioen naar het vertrek van hun goudhaantje kijken? Met gemengde gevoelens. Anderlecht wil de kat graag nog een seizoen in Brussel houden. Langs de andere kant: met dertig miljoen euro kan er een nieuwe ploeg gebouwd worden.

Welke clubs snuffelen eveneens aan Nathan De Cat?

Voor de volledigheid: ook Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen en Olympique Marseille werden al in verband gebacht met De Cat. De voorgenoemde clubs hebben interesse, maar meer dan enkele informele contacten speelt er momenteel niet.