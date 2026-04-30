Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Beerschot mag zaterdag met 800 toeschouwers naar Lommel trekken. Een opsteker, want eerst gingen er maar 400 fans toegelaten worden in het uitvak. Er blijft in ons land maar discussie zijn over het aantal tickets voor bezoekende supporters.

Slechts 400 tickets voor Beerschot

Bij Beerschot konden ze niet lachen met de 400 tickets die ze kregen voor de match op Lommel. In de reguliere competitie in de Challenger Pro League waren er dat nochtans 800. Uiteindelijk werd het aantal toch weer opgeschroefd naar 800 tickets.

“Allereerst had dat vooral met veiligheid te maken”, klonk het bij Lommel aan Het Nieuwsblad. “Het blijft toch wel een risicowedstrijd. Daarnaast is het 5 procent van de totale capaciteit van ons stadion, dat is de regel van de Pro League. Maar uiteindelijk hebben we het aantal dan toch opgeschroefd.”

Supportersaantallen

Aan plaats alvast geen gebrek nochtans. De officiële toeschouwerscijfers tonen dat Lommel SK in de Challenger Pro League 2025-2026 na 16 thuiswedstrijden een totaal van 24.421 supporters ontving, wat neerkomt op een gemiddelde van 1.526 fans per match.

Dat cijfer ligt in lijn met de voorbije seizoenen, waarin Lommel doorgaans tussen 1.300 en 1.500 supporters per thuisduel aantrok. Het Soeverein Stadion heeft nochtans een capaciteit van ruim 8.200 plaatsen.

Beerschot beschikt dan weer over een groter supporterslegioen. De voorbije jaren kwamen er gemiddeld tussen de 4.000 en 6.000 fans opdagen op het Kiel. Dit seizoen was dat 4.196 supporters gemiddeld per match om helemaal correct te zijn.

Dat betekent ook dat de vraag voor tickets op verplaatsing veel groter is. Ter vergelijking: het Olympisch Stadion heeft een capaciteit van 12.771 plaatsen. Bij thuismatchen is dat dus voor een derde gevuld.

Discussie over uitvakken

In de Challenger Pro League zijn er in het verleden al de nodige discussies geweest over tickets in de uitvakken. Dat was al het geval met Beveren en vorig jaar ook Zulte Waregem, die een grotere supportersaanhang hebben.

Ook in de Jupiler Pro League waren er dit seizoen heel wat discussies over tickets voor uitfans. Dat leidde in sommige gevallen tot een boycot van de bezoekende supporters. Dat was vooral in La Louvière het geval, maar ook in Westerlo.

En ook de topclubs bleven niet gespaard van discussie. Zo boycotten de supporters van Royal Antwerp FC het uitduel tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion wegens te weinig tickets.

Vraag om structurele oplossing

De overkoepelende federatie Belgian Supporters eist daarom een minimum van 800 tot 1.000 uitkaarten per wedstrijd, omdat de huidige 5 procent-regel volgens hen onvoldoende is voor clubs met een grote achterban.

Door dat kleine aantal tickets is het risico op incidenten volgens hen zelfs nog een pak groter, omdat supporters die geen ticket hebben er eentje durven te kopen voor het vak van de thuisfans en dat kan tot nog veel meer problemen leiden.

In ieder geval is het iets dat dringend moet aangepakt worden. Als de capaciteit er is, dan is het altijd aangenamer voor de spelers om het beste van zichzelf te geven voor een uitverkocht stadion, in plaats van veel lege plekken in de tribunes te hebben.

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

10:15
Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

10:00
Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

09:45
Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

09:34
5
📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

09:15
1
Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

09:00
Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

08:40
1
Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

08:20
5
Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

08:00
1
Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

07:40
Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

07:25
4
Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze Analyse

07:00
Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

06:30
Géén negen doelpunten, wél spanning: Atlético Madrid en Arsenal FC hebben alles nog in eigen handen

23:00
Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

22:30
1
Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

22:00
3
Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

21:40
1
Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

21:20
Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

21:00
9
Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

20:40
2
José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

20:20
Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

20:00
Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

19:40
Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

19:20
3
Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

19:00
2
Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

18:40
Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

18:20
🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

18:00
2
Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

17:40
6
Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

17:20
1
Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

17:00
1
Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

16:30
2
KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

16:00
Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

15:30
Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

15:15
Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

15:00

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

